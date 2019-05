Most lenne harmincéves a Calypso Rádió

A szórakoztató és könnyűzenei műsorokat sugárzó adót a Magyar Rádió és a Multimedia Organisation alapította 1989-ben, az első adás május 22-én szólalt meg. Olyan ikonikus műsorvezetők dolgoztak az adónál, mint például Antal Imre, Szilágyi János, Novotny Zoltán, Molnár Dániel, Dombóvári Gábor, vagy éppen Albert Györgyi - emlékezett vissza a Bors A Magyar Rádió vezetése már hosszabb ideje gondolkodott azon, hogy egy olyan adót teremtsen, ami teljesen kiszolgálja és szórakoztatja a hallgatókat. Egy kereskedelmi adóban gondolkoztak, aminek vezetését az akkor már elismert rádiós szakemberre, B. Tóth Lászlóra bízták.– Fantasztikus lehetőséget kaptam, olyat, amit csak egyszer kaphat életében az ember – emlékezett a főszerkesztő, B. Tóth László. – Szabad kezet kaptam a gárda összeállításában, olyan műsorvezetőket kerestem, akik munkájukkal már korábban is elismerést vívtak ki. Saját ötletekből állítottuk össze a műsort, minden- nap más és más vezette az adást. Rövid idő alatt a hallgatók megtanulták, hogy hétfőn például Kőszegi Gábor várja őket. A műsorvezetőknek soha nem szabtuk meg, hogy mennyit beszéljenek, egyetlen feltétel volt, érdekességek és különlegességekről szóljon a rengeteg zenével, régi slágerekkel fűszerezett műsoruk.B.Tóth László kiemelte, először, mondhatni úttörőként vezették be az interaktív rádiózást, amelyben mindig főszerepet kaptak a hallgatók, akiket szinte percenként csábítottak arra, hogy telefonáljanak és kapcsolódjanak be a műsorba. Újításként vezették be a telefonos játékot is, amelyek győztesei apróbb és nagyobb ajándékokat, akár külföldi utazást is nyerhettek.