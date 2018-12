Most kiderül végre, ki a magyar sztárcsapat titkos segítője!

Sokaknak valószínűleg nem kell bemutatni a magyar raptriót, a Children of Distance-t, hiszen 2006 óta jelen vannak a hazai könnyűzenei palettán és folyton a slágerlisták tetejét ostromolják. Az utóbbi időszakban ráadásul kis túlzással futószalagon érkeznek az új dalok, klipek, és ez biztos, hogy sokáig így is marad. Az együttes frontembere, Horus, azaz Somogyi Péter az izgalmas kezdetekről, valamint legújabb projektjeikről is beszél, de az is kiderül, hogyan lett az egyik legismertebb hazai színésznő a klipjük főszereplője, és melyik magyar sztárénekes a titkos segítőjük.



Az utóbbi időben rendesen fut a Children of Distance szekere, ráadásul a srácok izgalmasabbnál izgalmasabb kooperációkban vesznek részt. Például készítettek már közös dalt két, a maga nemében zseniális női előadóval: Nikával és Cserpes Laurával. Somogyi Péter, vagy, ahogy a szakmában mindenki ismeri, Horus többek között erről is beszél a Sláger TV népszerű műsora, a Zeneposta vasárnapi adásában. De a műsor háziasszonya, Pordán Petra kérésére az is kiderül a rajongók számára, hogy az Emlékezz rám című sikerklipjükbe hogyan sikerült Gáspár Kata színésznőt megnyerniük.



– Az Emlékezz rámból két verzió is készült, a refrén az elsőben hangzik el először, az volt az, ami egyáltalán nem akart kikopni az emberek fejéből, de a másodikhoz készült a klip. Puskás Peti volt a rendező, és azt is ő intézte el, hogy Kata benne legyen a klipben. Amikor elkezdtünk forgatni, még annyira gyerekek voltunk, hogy először még azon is meglepődtünk, hogy egy kamera van velünk szemben. Nekünk ez akkor teljesen új volt, nem tudtuk kik jönnek, kik a stábtagok. Tényleg annyira meg voltunk mindenen lepődve, hogy igazából ez a klip teljesen Peti műve volt – mesélte nevetve Horus, aki a műsorban még sok-sok érdekességről rántja le a leplet. Például azt is megtudhatjuk, hogy miért a sólyomfejű és embertestű egyiptomi isten után vette fel a művésznevét.



