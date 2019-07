Módosított játékszabályokkal érkezik hamarosan az Áll az alku új évada

Az új évadban is fontos szereplője lesz az adásoknak egy szerencsehozó kismalac, Csipesz Ödön is, aki garantált 500 ezer forint nyereményt hozhat a játékosnak. Az extra, 23-as táska szabálya is módosult.



Minden évad más és más, így nincs két egyforma adás sem. Természetesen a helyzetek ismétlődnek, ez a műsor jellegéből adódik, de nem lehet megunni - különböző játékosokat, élethelyzeteket, sorsokat ismerhetünk meg. Lesznek nagyon izgalmas, nevetős és sírós adások is az elkövetkező hetekben" - tette hozzá Gundel Takács Gábor.



Az új évadban is fontos szereplője lesz az adásoknak egy szerencsehozó kismalac, Csipesz Ödön. A játékos az első 5 táska nyitása során bármikor bemondhatja, hogy él a „malac-tippel", vagyis megpróbálja eltalálni, hol rejtőzhet Csipesz Ödön. Ha jól tippel, 500 ezer forintos garantált nyereménnyel gazdagodik.

Az előző szériához képest a szerencsemalac szerepe itt azonban nem ér véget - ha az első 5 nyitáskor a „malac-tipp" nem sikerül, a játékos újabb kísérletet tehet a következő 3 esetben, és egyszer megint bemondhatja a tippet. Igaz, ha ebben a körben sikerrel jár, a garantált bónusz feleződik, 250 ezer forint lesz.



Az extra, 23-as táska szabálya is módosult - a felező, duplázó, és +1 millió forintos lehetőségek mellé bekerült a „hiába" feliratú tábla. Vagyis az eredményt nem módosító opció, melynek kinyitása esetén természetesen a játékosé marad a megnyert összeg. Kulisszatitokként eláruljuk, hogy ennek lehetősége sokkal bátrabbá tette a játékosakat mikor arról döntöttek, hogy kinyissák-e az igencsak kockázatosnak számító „ráadás táskát".



A rejtélyes Igazgató Úr már készül ajánlataival, Gundel Takács Gábor, a népszerű gameshow házigazdája pedig szuper játékoscsapattal és módosult játékszabállyal várja a nézőket - írja az origo - tette hozzá Gundel Takács Gábor.