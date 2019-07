Mit tegyünk, hogy ne váljon a nyaralás rémálommá? 5 tipp utazási rosszullétre

Végre itt a nyár, és a régóta áhított utazás, sokakat azonban félelemmel tölt el a hosszú órákon át tartó rosszullét, hányinger, szédülés gondolata. Legtöbben csak nevetgélünk a repülőgépen az ülés támlájába rejtett hányózacskón, de annak, aki utazási betegségtől szenved, az út sajnos rendkívüli megpróbáltatást is jelenthet, legyen szó akár autózásról, repülésről, vagy hajóútról. A kicsik különösen érzékenyek az utazási betegségre, azonban a csecsemők ritkábban lesznek rosszul mozgó járműben, ez inkább a totyogók, ovisok és kisiskolások problémája.



Mit tegyünk, hogy ne váljon az utazás rémálommá? Dr. Cvetkov Márta repülőorvos hasznos tanácsokkal látja el az utazási betegségben szenvedőket!



Csapjuk be a szemünket!



Az utazási betegség az egyensúlyszerv túlérzékenységéből adódik. A test helyzetét és a mozgást a belső fül és a szem együttesen érzékeli. A két szerv eltérő jelzéseket küld az agynak, és felborul a rendszer. A szemet rövid ideig be lehet csapni, ilyenkor segíthet, ha egy fix pontot, vagy a horizontot nézzük, így a szem is követi a jármű mozgását. Az autóban általában jobb az első ülésen, vonaton a menetiránnyal szemben ülni, repülőgépen pedig a szárny közelében, mert ott a legkisebb a fel-le irányú mozgás.



Levegőt!



Felkavarodott gyomor és szédülés esetén a friss levegő jól eshet, érdemes felmenni a hajó fedélzetére, vagy letekerni a kocsi ablakát. A mély, lassú légzés növeli az oxigén mennyiségét a tüdőben, csökkenti a légszomjat. Ha a légzésre koncentrálunk, ez elvonja a figyelmet a zavaró körülményekről.



Lassítson, pihenjen, lazuljon!



Ha autóval indulunk útnak, akkor fontos a nyugodt vezetés, a gyakori fékezések csak rontják a helyzetet. Egy rövid pihenő pedig hamar visszaállítja a megzavart érzékelést. Ruházatunk legyen laza, kényelmes, réteges, így, ha a járműben melegünk van, akkor le tudunk belőle egy-egy darabot venni.



Keksz a megmentő



Az utazás előtt egy órával fogyasszunk kevés, könnyen emészthető és szénhidrátban gazdag élelmiszert, például gyümölcsöt, mert akár az üres, akár a túlzottan teli gyomor is fokozhatja a tüneteket. Kerülni kell az alkohol, tea és kávé fogyasztást, mert vizet von el a szervezetből. Az út során igyunk sok ásványvizet, a megfelelően hidratált szervezet közérzete is kellemesebb. Útközben, ha a gyermekünk rosszullétre panaszkodik, sápadt, egy keksz enyhítheti a gyomorpanaszait. A szénsavas ásványvíz felnőtteknél nagyon jó a háborgó gyomorra, de sokaknál segít egy kis rágcsálni való elfogyasztása is. Hányás után mindenképpen fontos a folyadék pótlása.



Maradjunk éberek!



Sajnos az utazási rosszullétre kapható hagyományos gyógyszerek gyakran álmosító hatásúak, és ezért különösen gyermekeknek nem is szívesen adjuk be, de azért a megoldás nem csupán a hányózacskó. Létezik azonban egy sor olyan szer, amely az egyéni tünetek alapján, és álmosító hatás nélkül enyhítik az utazási rosszullétet. A cocculus alapanyag akkor javasolt, ha a vezető tünet a heves szédülés, melyet fáradtság érzet kísér, és a tünetek melegre enyhülnek. A tabacum abban az esetben segít, ha a hányinger sápadtsággal és szapora pulzussal jár és a tünetek friss, hűvös levegőre enyhülnek.



+1 Tilos az olvasás!



A legrosszabb, amit tehetünk, ha olvasunk menet közben.