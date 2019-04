Mit jelent Jézus Gera Zoltánnak és Pindroch Csabának? Videón mondják el

A nyugati civilizáció története és saját történelmünk sem érthető meg teljesen Jézus és a kereszténység alapvetéseinek ismerete nélkül. Mégis, ez a téma kevés fókuszt kap. A HISTORY Ismertem Jézust című produkciója ebben hoz újat, és úgy mutatja be Jézus történetét, ahogyan azt még sohasem mesélték el. Nyolc hozzá közel álló ember nézőpontjából, látványos és drámai jelenetekben életre keltve, neves szakértők provokatív, egymással is vitába szálló megszólalásaival érkezik az új sorozat húsvétra.Jézus történetével megannyi film, dokumentumfilm és tévésorozat után, bizonyos szempontból nehéz újat mondani róla. Most mégis erre tesz kísérletet a HISTORY. Az Ismertem Jézust című új minisorozat teljesen új formátumban mutatja be Jézust. „Dokudrámaként" neves szakértők olykor provokatív véleményeit ismerhetjük meg, olyan jelenetekkel színesítve a filmet, amelyek már a Trónok harcán felnőtt nemzedék tagjait szólítják meg látványvilágukkal.Azzal pedig, hogy a nyolc epizód egy-egy hozzá közel álló ember történetén keresztül mutatja be Jézust alakját, olyan bibliai részletek is előkerülnek, amelyek korábban talán nem.Az első két epizód József és Keresztelő János alakját állítja középpontba. Józsefről tudjuk, hogy Jézus nevelőapja volt, de az evangéliumok nem idéznek tőle, Jézus 12 éves kora után nem is említik. A sorozatból több részletre is fény derül. Például arra, hogy valószínűleg nem ácsként dolgozott, másrészt az sem biztos, hogy egy nagy római népszámlálás miatt utazott Názáretből Betlehembe Jézus születése előtt – a Lukács evangéliumában említett, Augustus császár elrendelt cenzus ugyanis csak 10 évvel később történt. Az evangéliumok közötti ellentmondásokról több alkalommal is élénk vita bontakozik ki a szakértők között.Józsefhez emberként is közel kerülünk akkor, amikor egy viharos jelenetben először értesül arról, hogy felesége gyermeket vár: először kételkedik, és érthető haraggal reagál, mielőtt megbizonyosodik róla, hogy Mária Isten fiát hordja a szíve alatt. A Józsefben zajló érzelmi viharokat Ramin Karimloo Tony-díjas brit színész játéka teszi átélhetővé.János drámai halála és az oda vezető manipulációk is érzékletes képsorokon kelnek életre. Felesége, Heródiás királyné manipulációi folytán Heródes Antipász zsidó fejedelem elfogatja az általa egyébként szent embernek tartott Jánost, de az életét nem akarja elvenni. A királyné úgy éri el célját, hogy lánya, Salomé érzéki táncával elbűvöli a királyt, így az megígéri, teljesíti egy kívánságát. Anyja utasítására Salomé János fejét kéri egy tálcán – és meg is kapja.A filmben megszólal többek között Miroslav Volf horvát származású amerikai teológus, James Martin SJ jezsuita szerzetes és Michael Bruce Curry püspök, az amerikai episzkopális egyház feje, valamint számos történész és vallástudós. Meglátásaiknak köszönhetően a négy evangéliumon túl a Jézusról rendelkezésre álló történeti források, valamint a kor politikai, társadalmi és kulturális hátterére vonatkozó ismeretek alapján különleges kép rajzolódik ki a világtörténelem egyik legnagyobb hatású személyiségéről. Noha a sorozat elsősorban keresztény szemszögből közelíti meg Jézust, a nem vallásos vagy más felekezethez tartozó nézők számára is számos, kevésbé ismert részlettel, történettel gazdagítja tudásunkat.A sorozat nyolc epizódja négy hétfőn át látható a nagyhéttől kezdődően.Április 15-én József és Keresztelő János, húsvét hétfőn Szűz Mária és Kajafás, április 29-én Júdás és Poncius Pilátus, május 6-án pedig Mária Magdolna és Péter nézőpontjával ismerkedhetünk meg.Az Ismertem Jézust április 15-étől hétfőnként 21:00-kor látható a HISTORY-n.