Miss Balaton 2019: megtartották a szépségverseny első előválogatóját - egy fotón a 60 legszebb lány

Érkezés.

Mentorok.

Felkészülés.

Csoportkép.

A Miss Balaton casting csapatáról készült képen balról jobbra haladva Magony Szilvi, Horváth Cinti, Bertók Fruzsi, Epres Panni, Iszak Eszti, Sándor Orsi, a Sugarbird képviseletében Varró András stylist, Vásony Anna fotós, Seres Attila, Lipcsei Betta és Horváth Éva látható.

Balatonfüreden tartották a Miss Balaton szépségverseny első a castingját. A festői környezetben megrendezett előválogatóra a több száz jelentkező közül a legszebb hatvan lányt hívták meg, ahol Horváth Éva versenykoordinátor köszöntötte a lelkes versenyzőket. Ezután egy igazán mozgalmas nap elé néztek a szépségek, ugyanis a mentorcsapat, vagyis Magony Szilvi, Horváth Cinti és Bertók Fruzsi egész nap a modellkedéshez és a szépségversenyeken fontos tanácsokkal látta el a lányokat.– Fantasztikus élmény volt az egész nap, a lányok egész nap figyeltek, úgy érzem minden fontos tudást át tudtam adni, amit az elmúlt 10 év alatt összegyűjtöttem. Arra igazán büszke voltam, hogy még azoknak is tudtam újat mondani, akik már kipróbálták magukat ezen a területen – mesélte Fruzsi, aki idén mutatkozott be mentorként.Horváth Cintinek is ez volt az első napja ebben a szerepben, és ő is lelkesen beszélt a tapasztalatairól: – Nagyon vártam ezt a napot, de nagyon izgultam is. Úgy éreztem magam, mintha a lányok "anyukája" lennék, igyekeztem minden tudásomat átadni, és ami igazi kihívás volt, hogy az én csapatomban mindenkinek ez az első komolyabb versenye. Igazi öröm volt látni, hogy a nap végére látványosan fejlődött a lányok járása, és igazán felszabadult kis csapat alakult ki.A mentorok mellett Horváth Évától és Lipcsei Bettától is rengeteg hasznos tanácsot kaptak a versenyzők mielőtt a zsűri elő léptek. Az idei casting zsűrit Epres Panni vezette, aki mellett Iszak Eszti, Sándor Orsi, Seres Attila és a Sugarbird képviseletében Varró András foglalt helyet. Eszti már rutinos casting zsűritagnak számít, és most elárulta, hogy ő mit keres a lányokban, vagyis szerinte mi kell ahhoz, hogy valakinek a fejére kerülhessen augusztus 17-én a korona.– Azt gondolom, hogy külsőre nálunk még mindig egy kicsit a mediterrán jegyekkel rendelkező lányok a népszerűbbek, de nálam nem kifejezetten ez számít. Én a természetes bájban hiszek, nálam azok a lányok kaptak magasabb pontszámot, akiknél éreztem, hogy ez bennük van, hogy a kedvességük szívből jön – mondta el Eszti.Hamarosan kiderül, hogy végül hogyan döntöttek a zsűritagok, és kik juthatnak tovább a következő fordulóra. A második castingot július 3-án tartják majd Balatonfüreden, ezután pedig kiderül, kik vehetnek részt a Miss Balaton fotótáborban, a felkészítő táborban, végül pedig a döntőn.