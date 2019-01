Minden jó, ha a vége jó: jöhet a hercegnő elhalasztott álomesküvője!

Mako japán hercegnő vőlegénye bejelentette, hogy családja megoldotta azokat a pénzügyi problémákat, amelyek miatt tavaly el kellett halasztaniuk hivatalos eljegyzésüket és az esküvőt.



A 27 éves Komuro Kei kedden közleményt adott ki arról, hogy Akihito császár legidősebb lányunokájának szülei tavaly kikötötték: a vőlegény családja még az esküvő előtt rendezze megnyugtatóan azokat a pénzügyi vitákat, amelyek Komuro édesanyja és volt élettársa között felmerültek.



Amikor a császári palota bejelentette az eljegyzés és az esküvő elhalasztását, cáfolták, hogy annak köze lenne a japán sajtó által már korábban megszellőztetett anyagi természetű botrányhoz a közrendű vőlegény családjában. A császári udvar hivatala akkor azzal indokolta a halasztást, hogy nincs elég idő a szükséges előkészületekre.



Komuro kedden bejelentette, hogy "édesanyja és annak egykori élettársa minden pénzügyi kérdést megoldottak". A vőlegény elnézést kért azért, mert "sok embernek bajt okozott azzal, hogy nem adott világos magyarázatot" a pénzügyi vitát illetően.



Mako hercegnő és barátja 2017 szeptemberében jelentették be eljegyzésüket és azt, hogy 2018 novemberére tervezik az esküvőt. Tavaly nyáron azonban a menyasszony szülei, Akisino herceg és felesége, Kiko hercegnő közölték a vőlegénnyel, hogy nem tarthatják meg az esküvőt az ügy rendezése nélkül. A hagyományos eljegyzési szertartás időpontját is áttették 2020-ra.



Az anyagi természetű vita a vőlegény édesanyja és volt élettársa között alakult ki, utóbbi finanszírozta ugyanis a fiatalember jogi tanulmányait. A férfi visszakövetelte a négymillió jent (9,2 millió forintot), amelyet állítólag kölcsönadott, az anya szerint viszont a pénzt adományként kapták.



Akisino hercegék arra is megkérték a vőlegény családját, hogy álljanak a nyilvánosság elé és magyarázzák meg a történteket, de mindeddig ez nem történt meg.



A császári palotához közelálló források közölték, hogy Mako hercegnőt tájékoztatták vőlegénye közleményéről, a pár megerősítette, hogy szándékában áll összeházasodni.

Komuro, aki egy tokiói ügyvédi iroda gyakornoka, ősszel egy újabb hároméves egyetemi kurzust kezdett az Egyesült Államokban.