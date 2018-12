Minden eddiginél nehezebb pálya vár a Ninja Warrior Hungary döntőseire

Vannak olyanok, akiknek valamennyire ismerős lehet a terep, hiszen a tavalyi fináléban is ott voltak, de számukra sem lesz könnyű egyetlen akadály leküzdése sem. A TV2 szuperprodukciójának döntőjében egy monumentális, tizennyolc akadályból álló kihívás vár a versenyzőkre, hogy megtudjuk, ki a legjobb. A ma esti döntőben az is kiderül, idén avathatunk-e ninját, sikerül-e valakinek a világon hetedikként végig menni a Ninja Warrior döntőjében.Több mint háromezer elszánt jelentkező közül került ki az a háromszáz ninja-jelölt, aki az elmúlt hetekben pályára állhatott a Ninja Warrior Hungary stúdiójában. Lányok és fiúk próbálták meg bebizonyítani, hogy képesek legyőzni minden akadályt. Nagy bukásoknak is szemtanúi lehettek a nézők, de még nagyobb teljesítményeknek is, igazi hősök születtek. Múlt héten pedig az is kiderült, hogy ki az a húsz versenyző, aki legyőzve az eddigi akadályokat ott lehet a Ninja Warrior Hungary döntőjében. A tavalyi győztes Gyömrei Máté ismét ott van a legjobbak között, ahogy a 2017-es év két dobogósa is, Béres Norbi és Buzás Gábor, vagy az angol Ninja Warrior nyertese, Jonny Urszuly. A top 20 tagjaként minden eddiginél nagyobb feladat elé néz továbbá Böjte Dávid, Buzási Bálint Gergely, Dombi András, Huber Zoltán, Janzsó Róbert, Lovas Benjamin, Molnár Bálint, Nagy Dániel, Rippel Ferenc, Schandl Gábor, Strommer Soma, Szarka Boldizsár, Tamás György, Virág Sándor, Vitányi Botond és Szegedi Attila is.A fiúk tiszta lappal indulnak, most csak az számít, hogy a Ninja Warrior Hungary döntőjének tizennyolc akadályból álló kihívását ki-hogyan oldja meg. Idén sem lesz egyszerű dolga annak, aki a világ hetedik ninjája szeretne lenni.A Ninja Warrior Hungary döntőjének első pályáján kilenc akadály vár a fiúkra, de nem elég ügyesnek lenni, az idő is számít. Ezt az első pályát 5 perc 40 másodperc alatt kell teljesíteni. Akinek ez nem sikerül, az automatikusan kiesik a játékból. Aki az adott időn belül megnyomja a pokoli torony tetején a piros gombot, vagyis teljesíti az első pályát, neki is indulhat a következőnek, ahol újabb nyolc akadály vár a versenyzőkre. Az idő itt is fontos szerephez jut, hiszen a második pálya első öt akadályára mindössze 1 perc 50 másodperce van a legjobb ninja-jelölteknek, ha ez megvan, jöhet a többi három akadály. Ezek elvégzésénél nincs időkorlát, de az egyes akadályok között maximum 30 másodperc pihenő engedélyezett. A második pálya sikeres teljesítése után jön a végső, tizennyolcadik akadály, ami maga a Midoriyama. A Ninja Warrior hatalmas tornyában függő kötélen 20 méter magasba kell felmászni 25 másodperc alatt annak, aki ninja szeretne lenni. Hogy ez a húsz magyar fiú közül idén sikerül-e valakinek, az december 10-én este a Ninja Warrior Hungary döntőjében kiderül a TV2-n!A Ninja Warrior Hungary monumentális akadálypályájának egy 5000 négyzetméteres stúdió adott otthont a forgatások alatt. A magyar ninja-jelöltekre váró 250 méter hosszú akadálypályájának építését nemzetközi stáb felügyelte. 15 tonna alumínium szerkezetet használtak fel, míg az egyes akadályok alatti medencékben 400 köbméter víz várta a hibázó, mélybe zuhanó ninja-jelölteket. A produkciót a közel húsz éves televíziós műsorgyártási tapasztalattal rendelkező IKO Műsorgyártó Magyarország készítette. A Ninja Warrior Hungary-n kétszáz stábtag dolgozott, köztük a három műsorvezető: Stohl Luca, Till Attila és Kasza Tibor. Összesen 20 kamera rögzítette az eseményeket és 1500 lámpa világította be a műsor grandiózus díszletét, ahol 50 kilométer kábel futott.