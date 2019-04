Minden eddiginél búsabb és dühösebb a világ

Minden eddiginél búsabbak, dühösebbek az emberek szerte a világon, jóval inkább tele vannak félelemmel, mint valaha - derül ki a Gallup közvélemény-kutató intézetnek az érzelmek globális állapotáról készült éves felméréséből.



Mindhárom érzelem rekord szintre emelkedett 2018-ban. A helyzet jó oldala, hogy az emberek arról számoltak be, hogy kevésbé stresszes az életük, ami azt jelenti, hogy a világ pontosan ugyanolyan siralmas, mint ahogy 2017-ben mérték, amikor szintén rekordot döntött a kiábrándultság szintje - olvasható a CNN honlapján.



A 2006 óta folytatott világfelmérésében a Gallup több mint 140 országban mintegy 151 ezer embert kérdezett meg érzéseiről 2018-ban.



Háborúk, politikai válságok és humanitárius szükséghelyzetek jellemezték az elmúlt évet világszerte. Az interjúk készítésekor 10-ből négy ember arról számolt be arról, hogy előző nap sokat aggodalmaskodott, egyharmaduk stresszes állapotra panaszkodott és tízből három sok fizikai fájdalomérzésről beszélt. A megkérdezettek egynegyede volt bús, 22 százaléka dühös.



A legnegatívabb érzelműek Csád lakói. A közép-afrikai országot súlyos recesszió sújtja 2014 óta, és folyamatosan csökken az emberek életszínvonala, 15 millió lakosa közül hatmillió él mélyszegénységben. "A lakosok 72 százaléka mondta azt, hogy nehezen teremtette elő az élelmiszert az év bizonyos részében" - olvasható a felmérésben.



A csádiak ráadásul nem fértek hozzá az internethez sem 2018 nagy részében, mivel a kormány leállította azt.



A felmérés szerint Csád mellett a legnegatívabb érzelmű 10 ország között van Niger, Sierra Leone, Irak, Irán, Benin, Libéria, Guinea, a Palesztin Területek és Kongó.



Ami a pozitív érzelmeket illeti, globálisan 10-ből hét ember számolt be örömről, érezte úgy, hogy kipihent, és mosolygott vagy nevetett a felmérés előtti napon. 87 százalékuk mondta azt, úgy érzi, hogy tisztelettel bánnak vele.



A legpozitívabb érzelműek a latin-amerikaiak. Paraguay a legpozitívabb, őt követi Panama, Guatemala, Mexikó, Salvador és Honduras, annak ellenére hogy ezekben az országokban nagy a szegénység és gyakoriak az erőszakcselekmények.



Bár nem mindig értékelhetik legjobbnak életüket a latin-amerikai emberek, de "a világon mindenki másnál többet nevetnek, mosolyognak és éreznek örömöt" a jelentés szerint. Magas boldogságmutatóik részben "tükrözik a térség kulturális tendenciáját arról, hogy az élet pozitív dolgaira kell összpontosítani".



Az ENSZ éves boldogságjelentésében általában a világ legboldogabb nemzetei a skandináv országok, ám a Gallup-felmérése az elégedettség mértékét Latin-Amerikában magasabb szintűnek találta.



