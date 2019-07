Milliókat láncol órákra a telefonjához a cukorkatologató játék

A az Egyesült Királyság Képviselőháza által összeállított függőséget vizsgáló bizottságának meghallgatásán derült ki, hogy a 270 millió játékossal rendelkező Candy Crush Saga több mint 9 millió felhasználó napi szinten 3 óránál is többet tölt a játékkal. A teljes felhasználói bázis 0,16 százaléka, azaz nagyjából 432 ezren viszont még 6 óránál is többet játszanak a cukorkákkal - írta meg a The Gurdian cikke alapján a hwsw A meghallgatáson Alex Dale, a cég marketingigazgatója igyekezett megnyugtatni a bizottságot, hogy a felhasználók a játékkal töltött rengeteg idő ellenére nem nevezhetők játékfüggőnek - legalábbis a cég meglátása szerint. Az érintett felhasználókkal folytatott beszélgetésekkor a cég nem tapasztalt függőségi jeleket - jelentette ki Dale. Hozzátette, hogy a túl sokat játszók egy része idős (60-as, 70-es, 80-as éveiben jár), vagy más körülmények miatt nem tudja máshogy tölteni az idejét.A marketingigazgató elmondása alapján mindössze néhány játékos költ "túl sok pénzt" vagy tölt "túl sok időt" a játékkal