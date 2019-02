Milliókat költött szexbabákra, hogy úgy éljen velük, mintha a lányai lennének

Gyakran töltenek együtt időt, amit meg is örökítenek © YouTube

Furcsa családot alapított egy férfi, miután több millió forintnak megfelelő összeget költött szexbábukra. A babákat lányainak hívja, és amellett, hogy élőként kezeli őket, még szülinapi partit is rendez nekik. A Yu Zhenguo nevű férfi ezen kívül együtt megy velük ruhát vásárolni, és gyakran fotózkodik is velük, majd büszkén megosztja közösségi oldalain különös életüket - írja a Bors – Olyan ez, mint bármilyen más hobbi. Valaki a számítógépes játékokat imádja, én a szilikonból készült lányaimmal vagyok így – nyilatkozta a férfi.A hatvanéves Zhenguo egyébként hangsúlyozza, hogy ő nem valamiféle beteg, perverz alak, sőt, még figyelmezteti is mindazokat, akik érdeklődnek a szexbábuk iránt, hogy ők bizony csak gyermekek. A kínai férfi (hús-vér) fia is osztja apja nézeteit, ugyanis egyszer az utcán odament hozzájuk egy vadidegen férfi, megmarkolta Zhenguo egyik lányának mellét, mire a fiú felháborodva megkérte az embert, hogy ne legyen udvariatlan a húgával. A fiú elmondása szerint hihetetlenül szomorú lenne húgai nélkül, ők pótolhatatlanok.