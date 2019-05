Michael Schumacher F-1 világbajnokról szóló dokumentumfilmet mutatnak be

A Schumacher című dokumentumfilm beharangozó reklámszpotját a kedden kezdődő cannes-i filmfesztiválon is levetítik az alkotók. Az utómunkáinál tartó produkciót két német filmes, Michael Wech és Hanns-Bruno Kammertöns készíti. Sabine Kehm, Schumacher menedzsere hangsúlyozta, hogy a versenyző rendkívüli pályafutását bemutató dokumentumfilm, amely 25 évvel első Formula 1-es bajnoki címének elnyerése után kerül a mozikba, méltó megemlékezés.



A produkcióban Schumacher felesége, Corinna és gyermekeik, Gina és Mick is megszólal, interjú készült apjával és versenyző riválisaival, de az egykori sportoló egészségi állapotával nem foglalkozik a film. Schumacher 2013-ban szenvedett súlyos síbalesetet, amelyből azóta sem állt talpra. Az 50 éves német autóversenyző 1994-ben lett először a Formula-1 világbajnoka, majd további hat alkalommal nyerte el a címet, mielőtt 2012-ben visszavonult. Számos F-1 rekordot továbbra is ő tart a versenypályán, egyebek mellett ő nyert a legtöbbször, 91 alkalommal.