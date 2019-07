Mi a közös SpongyaBobban és David Hasselhoffban?

A fiatal felnőtt korba lépő rajzfilmfigurát különleges epizóddal ünnepli a Nickelodeon július 13-án. A duplarész sztárvendége pedig nem más, mint a vízimentők Chuck Norrisa, a grizzly-mellkasú David Hasselhoff.



A kétszeres Emmy-díjas rajzfilmsorozat, a SpongyaBob Kockanadrág 1999 óta a Nickelodeon egyik legkedveltebb és legsikeresebb műsora, amely az Egyesült Államok után világsikerre tett szert. SpongyaBob, Patrik, Tunyacsáp és Bikinifenék többi karizmatikus, vicces és minden lében hétkanál szereplője ma már nem csak a rajzfilmben tűnnek fel, hanem divatmárkák ruháin, kiegészítőkön és használati tárgyakon köszönnek vissza, vagy éppen tetoválásként virítanak a legelvakultabb rajongók különböző testrészein. SpongyaBob és barátai már két mozifilmben és egy Broadway-musicalben is kiteljesedhettek, 2020-ban pedig jön a következő egészestés film, ami a sorozat előtörténetét dolgozza fel.



Természetesen addig sem maradunk új SpongyaBob Kockanadrág-élmény nélkül, a Nickelodeon jóvoltából nyár végéig hétvégente fejest ugarhatunk Bikinifenék állóvizébe. A nyitóhétvégén, július 13-án 14 órakor születésnapi duplarésszel jelentkezik a gyerekcsatorna, amelyben a szeleburdi szivacs és barátai látogatást tesznek a felszíni világban, és még a hatvanon túl is dögös, galamblelkű David Hasselhoff-fal is találkoznak majd. A duplaepizód különlegessége, hogy a Baywatch-ból és összetéveszthetetlen hangulatú popklipjeiből egy életre a retinánkba égett színészkiválóság saját magát alakítja, így teljesíti SpongyaBob és Patrik régi nagy kívánságát.



SpongyaBob Kockanadrág maratonok szeptember 1-ig minden szombaton 14:00 és 16:15, valamint vasárnap 17:40 és 19:45 között a Nickelodeonon!



(Lead-kép: Nickelodeon)