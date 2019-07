Meztelenül szelfizett születésnapja alkalmából Lindsay Lohan - fotó

A jobb napokat is látott Lindsay Lohan július másodikán töltötte be a 33-at, ennek megünneplésére pedig gyorsan lőtt is magáról egy meztelen szelfit, hogy kitehesse az Instagram-oldalára. Mondanunk sem kell, pár óra alatt sikerült több százezer kedvelést és jó néhány köszöntést begyűjtenie