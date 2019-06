Mesterséges intelligenciával segítik a gyógyítást a Semmelweis Egyetemen

A mesterséges intelligenciát a diagnózis felállításában és a terápiában is hasznosítani fogja a Semmelweis Egyetem abban az egyéves kutatásfejlesztési projektben, amelyet 1,7 milliárd forinttal támogat az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) - ismertette az egyetem rektora az M1 aktuális csatornán kedden.



Merkely Béla hozzátette: a mesterséges intelligenciát olyan korképeknél használják majd, amelyekben a legnagyobb az elhalálozási arány, vagyis a szív- és érrendszeri, az onkológiai betegségekben, valamint a gyerekgyógyászatban.



A mesterséges intelligencia úgy működik, mint egy döntéstámogató rendszer, segít a képalkotásban, listázza a betegek összes adatát és fölhalmozott tudása alapján javaslatot tesz a még elvégzendő vizsgálatokra is - ismertette.



Ez a technológia a megelőzésben is sokat segít, például a koszorúér CT-felvételét a szabad szemhez képest sokkal nagyobb felbontásban tudja vizsgálni, így olyan információval is szolgálhat, amely egy preventív beavatkozásnak a kiindulópontja lehet - magyarázta Merkely Béla.