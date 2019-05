Mesterséges intelligencia írta az idei Eurovíziós Dalfesztivál nem hivatalos himnuszát - Hallgassa meg milyen lett

Az ötlet kidolgozója Nimrod Shapira, kreatív igazgató és digitális művész

Az Oracle szakemberei az Oracle Cloud segítségével alkották meg a több száz dalból több ezer dallamot alakító algoritmusokat

Eran Hadas, költő és programozó készítette az algoritmust, amely a több száz dalszövegből több ezer új sort hozott létre

A dallamok és szövegrészletek kiválasztását a zeneszerző-szövegíró Amir Sheinfeld végezte. Az anyag összegyűjtésében és összeállításában Ben Sheflen, Nimrod Shapira és Avshalom Ariel segítették

A dal zenei rendezője Avshalom Ariel, a Bassa Sababa és a 2018-as győztes Eurovíziós dal, a Toy producere

Az Eurovíziós dalfesztivál ihlette duett egy kiábrándult szerelem történetét meséli el Izhar Cohen (Izrael első Eurovíziós nyertese) és egy számítógép között, egy számítógép komponálásában, Izhar Cohen énekhangján… és egy számítógépén.A számítógépek már bebizonyították, hogy le tudják győzni a világ legjobb sakkozóját és a világ legrégibb társasjátéka, a GO bajnokát is, de arra még nem volt példa, hogy olyan dalt tudjanak írni, ami akár az Eurovíziós Dalfesztiválon is helyt állna. A napokban zajló dalverseny alkalmából egy különleges technológiai, zenei, művészi projektet indított egy csoport izraeli művész, zenész, programozó és vállalkozó, akik az Oracle innovatív mesterséges intelligenciájával és gépi tanulási technológiájával fogtak kreatív alkotásba.Az új dal készítése során több száz Eurovíziós dalt – dallamot és dalszöveget – tápláltak egy neuron-hálózatba, majd algoritmusok segítségével több ezer új hangsort és szövegsorokat alkottak. Ezek közül néhány gondosan kiválasztott zenei egység összeolvasztásából született meg a Blue Jeans & Bloody Tears című szám.A teljes mértékben mesterséges intelligencia által komponált dal magát az Eurovíziós Dalfesztivált ünnepli, annak melodrámáját, sokszor pátoszos, giccses-humoros hangulatát és trükkös megoldásait.A dalhoz a korábbi izraeli Eurovíziós nyertes Izhar Cohen biztosítja az énekhangot, aki az Abanibi című dallal nyerte meg a versenyt hazájának 1978-ban, később pedig az Oleh Oleh (1985) című produkcióval ötödik helyen végzett.