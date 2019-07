Meryl Streep különleges díjat kap

Meryl Streep háromszoros Oscar-díjas színésznő fogja megkapni a Torontói Nemzetközi Filmfesztivál új díját, amellyel színészek életművét ismerik el.



A Tribute Actor Award nevű díjat február 9-én egy jótékonysági gála kertében adják át az amerikai színésznőnek. Az adománygyűjtő gála bevételét a filmek és az iparág vezetői alkotói népszerűsítésére fordítják - jelentették be pénteken a filmfesztivál szervezői.



Meryl Streep színésznőt jelölte az amerikai filmakadémia a legtöbbször Oscar-díjra, amelyet háromszor el is nyert - emlékeztetettek a filmfesztivál szervezői.



Az új díj független a szeptemberben rendezett filmfesztivál alkotásait jutalmazó elismerésektől. A filmfesztivál legrangosabb elismerésével, a közönségdíjjal jutalmazott alkotás rendszeresen jelölést kap az amerikai filmakadémia legjobb filmnek járó díjára, a tavalyi nyertes, Peter Farrelly Zöld könyv című polgárjogi drámája később Oscar-díjas is lett.



A szeptember 5-én nyíló filmfesztivál közönsége láthatja majd Steven Soderbergh The Laundromat című oknyomozó újságírós drámáját, amely Meryl Streep, Gary Oldman és Antonio Banderas főszereplésével készült.