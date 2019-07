Mellmérete miatt alázzák Király Viktor menyasszonyát - fotó

Mellmérete miatt támadt kommentelők hada a napokban Király Viktor menyasszonyára, Virág Anitára –– Szerintem nem fair bántani és kritizálni valakit azért, mert kicsi a melle. Nem is értem, hogy veszik a bátorságot egyesek, hogy bármi rosszat mondjanak egy idegenre, főleg a külsejére, ami adott – kezdte a lapnak a modell, akit nagyon felbőszített egy-két kellemetlenkedő.– Egyáltalán nem érdekelt eddig ez a téma, de a "Milyen kicsi a melle!", "Olyan, mint Vik­tor mellkasa!" és hasonlók után bevallom, felment bennem a pumpa, és leírtam a véleményemet. Simogatja a lelkemet, hogy önbizalmat adtam sokak­nak azzal, hogy büszkén vállalom a testemet. A bírálóknak pedig üzenem, hogy ne másokat kritizáljanak, inkább próbálják megszeretni önmagukat – fakadt ki az énekes menyasszonya.A felbolydulás láttán Weisz Fanni sem bírta ki szó nélkül, kis mellű szépségként ugyanis szintén magáénak érezte a té­mát, és elsőként szólt hozzá kolléganője gondolataihoz.– Engem sosem za­vart, hogy nincsenek nagy melleim, és bár nincs bajom azzal, ha bárki bármit korrigáltat magán, én alapvetően a természetesség híve vagyok. Szeretem és elfogadom ma­gam úgy, ahogy vagyok, a kis mellemmel együtt, és szerintem mindenkinek ezt kellene tennie, a bírálóknak is! – mondta anak a siket szépségkirálynő.A két szépségnek, Fanninak és Anitának is nagyban hozzájárult az önértékeléséhez az a tény, hogy párjaik imádják a kis melleiket. Anita elárulta, hogy vőlegénye, Viktor számára a természetes­ség a lényeg, és Fanni férje, Hajmásy Péter is hasonlóan gondolkodik.