Megvan, hol tartják az Elton John-életrajzi film premierjét

Az Elton Johnról szóló életrajzi film premierjét a cannes-i filmfesztiválon tartják - jelentette be kedden a Paramount Pictures.



A Rocketman május 16-án debütál a francia Riviéra fesztiválján, két héttel észak-amerikai forgalmazása kezdete előtt.



A filmben Taron Egerton alakítja a brit világsztárt. A produkciót Dexter Fletcher rendezte, aki a végül több Oscar-díjjal is jutalmazott Bohém rapszódiát befejezte, amikor annak rendezőjét, Bryan Singert elbocsátották.

A Rocketman műfaját tekintve inkább egy musical és egy életrajzi film keveréke, Elton John maga is dolgozott a filmen, producerként is közreműködött.



A 72. cannes-i filmfesztivált május 14. és 25. között rendezik meg. A nemzetközi filmes seregszemle teljes programját csütörtökön hozzák nyilvánosságra a szervezők. Korábban már közölték, hogy a fesztivált Jim Jarmusch zombie-vígjátéka, a The Dead Don't Die nyitja meg.