Megvan az az Exatlon győztese, de öröme nem lehet felhőtlen

Húsvéthétfőn eldőlt, hogy a TV2 Dominikán forgatott extrémsport-realityjének két döntőse, Esztergályos Patrik és Huszti Katalin közül a kék színekben pompázó, civil versenyző, Kata vihette haza a 20 milliós főnyereményt, és így az első Exatlon Hungary nyertese a kihívók közül került ki – idézte fel a Bors – Azt éreztem, hogy esélyem sincs Patrikkal szemben. Nagyon pontos, precíz, igazán nehéz ellenfél. Rettentően izgultam, végig gyomorgörcsöm volt verseny közben, és biztos voltam benne, hogy az ő ideje sokkal jobb lett az enyémnél. Borzasztóan meglepődtem, amikor a ceremónián kiderült, hogy én nyertem. Felfoghatatlannak tűnt, és nagyon kellett itthon ez az elmúlt két-három hét, hogy tényleg elhiggyem – mondta a Borsnak Kata, akinek üröm az örömben, hogy korábban kiesett játékosként zsebelte be a főnyereményt.– Rengeteget gondolkozom azon, vajon mennyire fair, hogy kaptam egy második esélyt, de tudni kell, hogy Dorka sérülése a kiesésem másnapján történt, és a nem várt helyzetet megoldva legjobb statisztikájú kiesett kihívó lányként engem küldtek vissza a játékba. Egyetértettem Hannával, amikor hangot adott a nemtetszésének, hiszen versenytársként egyszer már „megszabadult" tőlem. Emiatt ne­kem is fura érzésem van a mai napig, és van, aki bánt is emiatt, de eldöntöttem, hogy nem foglalkozom a rosszallókkal. Végigküzdöttem a heteket, és jo­gosnak érzem a győzelmem – szögezte le a pénzügyi asszisztensként dolgozó nyertes, aki már megtalálta a milliói helyét.– Szeretnénk átalakítani a lakást, aztán elviszem édesanyámat nyaralni, és a párommal is szeretnénk elutazni. Illetve van egy nagy álmunk: a rögbinek pályát szerezni, és ezzel sportolási lehetőséggel reményt adni a nehéz sorsú gyerekeknek.