Megszólalt az elvonó után Curtis

Az első 10 nap volt a legkeményebb Curtis számára, aki 6 héttel ezelőtt vonult be az elvonóra. A rapper a Mokka hétfő reggeli adásában beszélt a bent töltött időről. Elmondta, a bevonulás után az elvonás intenzív első fázisában minden éjszakája rémálmokkal telt. Nehéz volt az is, hogy hiányzott neki a kedvese, elvágták teljesen a külvilágtól, és a meccseket sem nézhetteAz elvonás napi 4,5 óra megszakított szaunázásból, sportból és sok víz ivásból állt. Persze, volt terápia is, ami a mai napig tart.A rapper elmondta azt is, hogy nem beszélt még Majkával, mióta kijött a rehabról.Mi mindent együtt csináltunk, többet voltunk együtt, mint a csajainkkal. Neki is volt hibája, nekem is nagyon sok, ezt rendezni kell. Nagyon sokszor átvertem, amit sajnálok, az nem én voltamfogalmazott Curtis.Ilyen tiszta 9 éve nem voltam - magyarázta a rapper, aki ma már belátja, a rajongókat, Majkát, a barátait és a menyasszonyát is folyamatosan átverte. Úgy fogalmazott, nem volt más választása, mint az elvonó, különben lassan vagy a temetőbe, vagy börtönbe került volna.