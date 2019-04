Meglepő dolgot árult el Kim Kardashian - fotó

Kim Kardashian szerepel a Vogue májusi címlapján, a kapcsolódó interjúban pedig azt is megosztotta az olvasókkal, hogy titokban már egy éve ügyvédnek tanulA celeb nem jár ugyan jogi egyetemre, de tavaly belekezdett egy négyéves gyakornoki programba egy San Franciscó-i ügyvédi irodánál, aminek az elvégzése Kalifornia államban elegendő ahhoz, hogy utána ügyvédként praktizálhasson.Természetesen különböző vizsgákat így is teljesítenie kell, és a cégnél is kell jogot tanulnia, legalább heti 18 órát, 48 héten keresztül.