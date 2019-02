Megkezdődött a disznó éve: A kínai holdújév a változásoké és a kihívásoké - Látványos galéria

Még a Google is egyedi logót választott a mai napra. Fotó: Google

Előkészületek

A betegek is felkelnek az ágyból

A piros boríték szokása

Ilyenkor az is utcák megtelnek

A tavaszünnep időpontja évről évre változik. Az új év kezdetét bonyolult számításokkal határozzák meg, de az esetek többségére igaz, hogy a február 4-i időponthoz legközelebbi újholdra esik az újév, így mindig január 21. és február 21 között van az ünnep. BorsOnline szerint az ünneplésre rendkívüli alapossággal készülnek elő. A sütés- főzésen kívül a legfontosabb, hogy a házat a rossz dolgoktól megszabadítsák így alaposan összesöpörnek, de a szoba közepe felé teszik ezt, majd a hátsó ajtón viszik ki a szemetet, nehogy a jószerencsét is kiseperjék a sok szeméttel együtt. Ezen kívül ha tehetik, általában ki is meszelik a házat belülről, és az ablak és ajtókereteket lemázolják.Az újév napja meghatározó, a kínaiak szerint olyan lesz az egész év, amilyen az első napja volt. Emiatt mindenki új ruhát hord és a betegek is felkelnek az ágyból, nehogy egész évben betegek maradjanak.Ilyenkor az adósságokat is megpróbálják behajtani, mert úgy vélik, ha valaki újévkor az adósa valakinek, egész évben az is marad.A családok összegyűlnek, és együtt ünneplik az óév végét. Kártyát, madzsongot játszanak, beszélgetnek, illetve az utóbbi években leggyakrabban televíziót néznek. Az ünnephez hozzátartozik a petárdadurrogtatás, ami nemcsak zajkeltés, hanem ezzel ijesztik el a rossz szellemeket.Éjfélkor a ház minden ajtaját és ablakát kinyitják, hogy a búcsúzó év távozni tudjon. Az ételekből igyekeznek bőségesen készíteni, hogy maradjon másnapra is; ugyanis a hitük szerint, ha az óévből bőségesen maradt ennivaló az új évre, jó előjelnek számít.Az újév napjára különös szabályok vonatkoznak. Nem szabad negatív jelentésű szavakat kiejteni, halált, kísérteteket emlegetni – a „négyes" szám kimondása is tilos, mert hasonlóan hangzik a kínaiban, mint a „halál".A sírás sem megengedett, ha valaki sír az év első napján, akkor egész évben sírni fog, így ezen a napon, a gyerekeket sem szabad leszidni, bármilyen rosszak legyenek is.Újévkor egy piros ünnepi borítékba csomagol papírpénzt adnak a gyerekeknek, illetve a nőtlen fiatalembereknek. A borítékban szereplő összegnek páros számnak kell lennie, a páratlan számok ugyanis bajt hoznak mind az ajándékozónak, mind a megajándékozottnak. A borítékot később illik felbontani, ugyanis rettentő nagy illetlenségnek számít az ajándékozó előtt felbontani azt.Az utcai karneválok sem maradnak ki az újév megünnepléséből, ami egy kicsit máshogy zajlik Kínában, mint a mi keresztény kultúrkörünkben