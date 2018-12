Megjelent LP legújabb albuma, a Heart To Mouth

Az amerikai énekes-dalszerző Laura Pergolizzi Heart To Mouth címet viselő, ötödik stúdióalbuma a 2 évvel ezelőtti, átütő sikerű Lost On You utódja, amit már több mint 700 milliószor streameltek és sok európai országban többszörös platina- és gyémántlemezzé vált, a címadó dal pedig nem mellesleg a magyar rádiós játszási listák első helyét is hetekig birtokolta.



Az album előfutáraként három dal jelent meg: a Girls Go Wild, a Recovery és a When I’m Over You – utóbbinak a producere Mike Del Rio volt, aki olyan előadókkal dolgozott már együtt mint az X Ambassadors vagy Kylie Minogue.



LP és zenekara az 2019 elején turnéra indul: 25 városban mutatják be a most megjelenő lemezt, majd jövő nyáron újra visszatér hazánkba. Az idei nagysikerű budapesti koncertje után Sopronban, a VOLT fesztiválon találkozhatunk vele.