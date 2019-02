Megígérték, most visszatérnek! A Postmodern Jukebox ismét Budapestre látogat

Legutoljára a húszas évek a jazzt adták nekünk, Amerika egyetlen igazi művészeti formáját. Ki tudja, mit hoznak a 2020-as évek?"

A közelgő 2020-as évek beharangozására, a híres idő visszapörgető ‘Postmodern Jukebox’ néven ismert zenei formáció körbe fogja járni a bolygónkat 2019-ben a ‘Welcome to the Twenties 2.0 Tour’ című turnéjukkal. A turné célja, hogy felkészítse a világot egy új évtizedre – egy olyan évtizedre, amelyben a PostmodernJukebox megalkotója, Scott Bradlee reményei szerint az elmúlt generációk zenéjének jellemző stílusához és szakmabeli tudásához térünk majd újra vissza.- morfondírozik Bradlee."Egy biztos, hogy a legtöbb embernek már elege van a kattintásra csábító főcím sorokból, az esztelen valóság showkból, és az okostelefon függőségből, melyek csak arra voltak jók, hogy elidegenítsék egymástól az embereket az elmúlt évtizedben. Mi arra használjuk a kis pop kultúra kuckónkat, hogy megkérjük az embereket, felejtsék el a problémáikat, és jöjjenek el bulizni velünk egy estére, ezzel megünnepelve az igazi zenei tehetséget és az időtlen stílust – élőben és a való életben."A Postmodern Jukebox a ‘Welcome to the Twenties 2.0 Tour’ című turnéjával közel 250 városban fog fellépni igazi Twenties 2.0 partihangulatot teremtve.“Amikor megalkotjuk a Postmodern Jukebox koncepció turné verzióját, mindig a megfelelő tehetségeket párosítjuk össze a megfelelő zenei anyaggal, és egy különleges, elképesztő élményt építünk fel a Postmodern Jukebox rajongói számára," árulja el Bradlee.“Készüljetek a legszenzációsabb Húszas Évek partijára ‘A nagy Gatsby’ ezen az oldalán."Addig is nézzük milyen napjaink vezető slágere, ha stílusában visszarepítik az időben:A Bradlee által 2009-ben megalapított Postmodern Jukebox (PMJ) több mint egy milliárdos YouTube nézettséget és 3,5 millió feliratkozót gyűjtött össze, valamint 1.7 millió Facebook követői létszámot ért el. Az elmúlt fél évtizedben, a PMJ végigturnézta a világot, több száz fellépéssel, telt házas koncertekkel, hat kontinensen át. Olyan show-kon is felléptek, mint a “Good Morning America," vezették az iTunes és Billboard zenei slágerlistákat, és még az NPR Music, NBC News figyelmét is felkeltették, valamint egy egész sor hírességet is a rajongóik között tudhatnak.A budapesti koncert szervezője ismét a Danubius Music Produkciós Iroda.