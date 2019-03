Megérkezett a szinkronos előzetes Tarantino kilencedik filmjéhez

A Volt egyszer egy... Hollywoodban Brad Pitt és Leonardo Dicaprio mellett a főbb szerepekben Margot Robbie, Dakota Fanning, Kurt Russell, Al Pacino, Timothy Olyphant, Tim Roth, Bruce Dern, Michael Madsen, és Rumer Willis.A tervek szerint a Volt egyszer egy... Hollywood (Once Upon A Time In... Hollywood) hazai bemutatója 2019. augusztus 8-án várható.A mozikba kerülő szinkronban is Leonardo DiCaprio magyar hangja Hevér Gábor, Brad Pitt pedig Stohl András lesz.