Megérkezett 2019 legjobban várt albuma!

Ki ne emlékezne 2017 júliusának vérfagyasztó napjára, amikor Eminem egy születésnapi videóban mesélte el, hogy 50 Cent miatt fel akart hagyni a zenéléssel?! A rapper szupersztár nemhogy nem állt le, ezen a lemezen 50 Centtel közös (!) dalt villant, szóval mindenki dobjon el mindent, mert megjelent Ed Sheeran kollab albuma, amelyen további 14 bomba mellett ezt a számot is megtalálja.



Ki a kedvenc előadója? Ed Sheeran albumán biztosan ott van. A brit szupersztár akkorát dobbant új anyagával, hogy garantáltan minden felvétel helyet kap a lejátszási listáján.



A szókimondó rapdíva Cardi B vagy inkább a popsztár Justin Bieber? Esetleg a dubstep és az electro house amerikai nagypályása, Skrillex? A No.6 Collaborations című albumon mindegyikük szerepel. A zenei anyag 22 közreműködő előadóval összesen 15 fantasztikus dalt tartalmaz.



Ed stílusosan szivárogtatta az információkat, és mindvégig gondoskodott arról, hogy rajongói első kézből, a saját instagram oldaláról értesülhessenek a fejleményekről. Elsőként a kanadai szupersztárral, Justin Bieberrel közös "I Don’t Care" jelent meg, ezt követte a Chance the Rapper és PnB Rock fantasztikus hangjával fémjelzett "Cross Me", majd Ed további két felvétellel borzolta a kedélyeket, amikor múlt héten megérkezett a kirobbanó rocksláger, vagyis a Bruno Mars-szal és Chris Stapleton-nal készült "Blow", valamint a Yebba-val alkotott ballada, a "Best Part Of Me".



A magyar közönség máris kezdheti memorizálni a szövegeket, ugyanis Ed Sheeran a Sziget Fesztivál nyitónapján az új dalok közül is előad majd néhányat.