Megépülhet Nyugat-Európa második legmagasabb tornya, a londoni Tulipán

Forrás: Foster + Partners

Támogatják a londoni várostervezési hatóságok, hogy megépüljön a Tulip (Tulipán) nevű vitatott kilátótorony, amely 305 méterrel Nyugat-Európa második legmagasabb építménye lesz, ha elkészül.A várostervezési bizottság hosszú vita után, de határozottan az építési engedély megadása mellett foglalt állást kedden - közölte a testület elnöke, Chris Hayward, aki szerint a tulipánformájú torony "egy igazán egyedülálló turisztikai vonzerő" lesz a brit főváros pénzügyi központjában.A Jacob Safra brazil milliárdos által finanszírozott és a Foster and Partners építésziroda által megálmodott torony tervét sokan bírálják, mert állítólag zavarná a rálátást a közeli Towerra, a londoni repülésirányítók pedig attól tartanak, hogy zavarja majd a radarképet.A karcsú torony tetején üvegfalú kilátószintek lesznek, forgó panorámagondolákkal a külső felületén. Az építkezés valószínűleg jövőre kezdődik, befejezését 2025-re ígérik. Nyugat-Európa legmagasabb felhőkarcolója jelenleg az ugyancsak londoni Shard (Szilánk), nem messze a tervezett Tulipántól.Londonban évszázadokon át a Szent Pál-katedrális volt a legmagasabb épület, a brit főváros panorámája azonban napjainkban gyorsan változik. A húszemeletes vagy annál magasabb felhőkarcolókból már 541 van - számolta össze a New London Architecture független szervezet.Sokan nem nézik jó szemmel a walkie-talkie, a sajtreszelő, az uborka vagy a szilánk becenevet viselő üveg és vasbeton toronyházak szaporodását, amelyeknek nem sok közük van az építőművészethez, viszont a történelmi épületek fölé magasodnak.Egyes építési tervek heves ellenállásba ütköznek helyi lakosok és civil aktivisták részéről. A Skyline Campaign akciócsoportot például építészek, történészek és mérnökök támogatják, valamint olyanok, akik úgy vélik, a felhőkarcolók fenyegetést jelentenek London karakterére és örökségére.