Még egy hét a Bosszúállókig, addig ezeket a premiereket ajánljuk, ha már "sonkatúltengése" van

A gyászoló asszony átka

Interjú Istennel

Csodapark

Legendák szólnak egy asszonyról. Egy asszonyról, ki sok-sok éve már, hogy féltékenységétől elvakulva kútba folytotta két gyermekét, ám amikor rájött, mit is tett, saját életének is véget vetett. La Llorona, a Gyászoló Asszony lelke azonban nem nyugodhat. Tettéért arra kárhoztatott, hogy az élők és a holtak világának peremén, örök fájdalomban legyen száműzött, a cselekedete súlya egy kicsit se enyhüljön. Bosszúból a hontalan lélek ezért gyerekekre vadászik, jelen esetben az 1970-es évek Los Angelesében bukkant fel. A producer James Wan nevével fémjelzett film próbál illeszkedni a producer filmes univerzumához, ám e törekvések gyakran sokkal inkább hátulütői, mint pozitívumai a jelen alkotásnak.A fiatal újságíró, az Afganisztánt haditudósítóként is megjárt Paul Asher élete kezd összeomlani. Bár a háborús övezetben végzett munka a karrierjére jó hatással volt, de a borzalmak mégsem eresztik, és a fejében növekvő káosz és bizonytalanság a házasságára is rányomja a bélyegét. Paul egy nap azonban érdekes interjúalanyba botlik, és hozzá is lát egy három részes anyag megírásába nem mással, mint Istennel. Legalábbis a férfi ezt állítja magáról. Az Interjú Istennel egy rendkívül jó alapanyagból indul, de a vallásos filmekre leselkedő legnagyobb veszélyt, a szájbarágósságot sajnos nem kerüli el. A készítők nem hagynak teret a nézőnek, hogy együtt gondolkodjon a filmmel, így a végeredmény nem más, mint a Szentírás 97 percbe foglalt lebutított változata.June, az élénk fantáziájú és hiperaktív kislány egy nap, egy balszerencsés véletlen folytán majdnem lerombolja a fél környéket. Anyukája gondolva egy cseleset, hogy kislánya kreativitásának mégis teret adjon, de a hasonló helyzeteket elkerülje, egy képzeletbeli vidámpark megépítésére invitálja, melynek alapja a gyerekszobát beborító makettek és plüssállatok, és az azt varázzsal megtöltő gyermeki elme. Egy nap June anyukája megbetegszik, s hogy a kezelések miatt távol kell lennie otthonától nagyon megviselik a kislányt, aki a bánattól vezérelve dobozba zárja boldog gyerekkorát és a szürke valóságba költözik. Egy nap azonban rájön, hogy amit képzeletével megalkotott, az erdő mélyén életre is kelt.