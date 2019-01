Még az idén bemutatja a NOS4A2-t az AMC

Joe Hill fantasy-horror bestsellere alapján készül az AMC új, saját gyártású sorozata. A "NOS4A2" első két epizódját a Szolgálólány meséjét is jegyző Kari Skogland rendezi. Főszereplői az Emmy-jelölt Zachary Quinto (Star Trek, American Horror Story) és az ígéretes fiatal tehetség, Ashleigh Cummings (The Goldfinch, Hounds of Love). A tízrészes "NOS4A2" az egyesült államokbeli Rhode Island-en forgott, és az idei évben mutatja be az AMC.



Quinto Charlie Manx figuráját alakítja, aki gyerekek lelkét szívja magába, hogy halhatatlan lehessen, majd kaput nyit a kicsik előtt Karácsonyországba. Ez a hideg, havas vidék Manx fantáziavilága, ahol mindennap Karácsony van, a boldogtalanságot pedig törvény tiltja. Ám Manx világát veszély fenyegeti, amikor egy fiatal lány (Cummings) felfedezi saját veszélyes adottságát.



Asleigh Cummings játssza Vic McQueen szerepét, aki egy fiatal művész, és lenyűgöző fantáziájával képes bárhová eljutni, még Charlie Manx-hez is. Vic bátor és vicces, aki megpróbálja kimenteni Manx áldozatait, mielőtt maga is áldozatul eshetne.



A "NOS4A2" az AMC Studios saját gyártása, együttműködésben a Tornante Television-nel. Vezető producerei Joe Hill mellett az egyben showrunnerként is dolgozó Jami O’Brien ("Fear The Walking Dead", "Hell On Wheels"), valamint Lauren Corrao a Tornante Television részéről.