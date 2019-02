Mátészalkán állítják ki az egyik legnagyobb hollywoodi színészlegenda személyes tárgyait

Kiállítás nyílik Tony Curtis (1925-2010) kétszeres Golden Globe-díjas magyar származású hollywoodi színészlegenda személyes tárgyaiból augusztusban a sztár édesapjának szülővárosában, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Mátészalkán - közölte a szatmári város önkormányzata az MTI-vel.



A mintegy húsz relikviából álló gyűjteményt a színész özvegye, Jill-Curtis Weber 2017-ben adományozta a városnak, miután felkereste őt a Magyar Hollywood Tanács és az önkormányzat közös delegációja. A relikviák a város turisztikai projektje keretében megújuló Kossuth utca egyik épületében kapnak majd helyet.



A többek között festményekből és használati tárgyakból álló gyűjtemény leleplezése és első kiállítása idén augusztusban a mátészalkai Fényes Napok rendezvénysorozat keretében várható.



Tony Curtis (születési nevén Schwartz Bernát) 1925. június 3-án született New Yorkban. Apja, Schwartz Manó (Emanuel Schwartz) és édesanyja, Klein Ilona (Helen Schwartz) Mátészalkáról emigráltak New Yorkba.



A jó kiállású sztár tehetségét először A siker édes illata című 1957-ben készült drámában csillogtatta meg. Ebből az időszakból valók olyan emlékezetes filmjei, mint a Van, aki forrón szereti című vígjáték, amelyben Marilyn Monroe-val és Jack Lemmonnal játszott, A megbilincseltek, amelyért 1959-ben Oscar-díjra jelölték vagy a Spartacus. Ezekben az években nyerte el kétszer is a legkedveltebb férfi filmsztár kategóriában a Golden Globe-díjak között adományozott Henrietta-díjat.



Híres filmszerepei között emlegették a Houdinit, a Trapézt, A bostoni fojtogatót vagy Az utolsó filmcézárt. Curtis több mint 140 produkcióban szerepelt a kalandfilmektől a romantikus vígjátékokon át a drámákig.



Tony Curtis többször járt Magyarországon, egy ízben Mátészalkára is ellátogatott. A filmsztárt 1996-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjével tüntették ki. Utoljára 2009 áprilisában járt Magyarországon, amikor a könyvfesztiválon bemutatta Hollywood hercege című önéletrajzát és festményeit.