Második legjobb évét zárta a Walt Disney

A Pixar-filmeknek, a Marvel szuperhőseinek és a Star Wars jedilovagjainak köszönhetően kiemelkedően jó évet zárt a Walt Disney filmstúdió: globális bevétele több mint 7,3 milliárd dollárra (2075 milliárd forint), észak-amerikai jegyeladása pedig rekorddöntő 3,092 milliárd dollárra (879 milliárd forintra) rúg.



A tavalyi észak-amerikai, több mint 3 milliárd dolláros Disney-rekordhoz jelentősen hozzájárult három produkció: a Pixar A hihetetlen család 2. című animációja, a Fekete Párduc című Marvel-képregényfilm és a Bosszúállók: Végtelen háború amerikai bevétele is túlszárnyalta a 600 millió dollárt, globális bevétele pedig az egymilliárdot. Ez a három film, továbbá az olyan kasszasikerek, mint A Hangya és a Darázs, a Solo: Egy Star Wars-történet, valamint a Ralph lezúzza a netet című animáció, a nemzetközi piacot is meghódította, s ennek köszönhetően zárta az évet a stúdió 4,223 milliárd dolláros külföldi bevétellel.



A Disney 2019-re is bejelentett már egy sor látványosnak ígérkező produkciót, köztük a Marvel kapitányt, a Bosszúállók: Végjátékot, valamint a Dumbo, az Aladdin és Az Oroszlánkirály új feldolgozását, továbbá a Toy Story 4. című Pixar-folytatást. Az évet pedig a Jégvarázs 2. és a Star Wars IX. része fogja befejezni.



A Disney filmjei 2016-ban érték el a stúdió eddigi legnagyobb globális jegybevételét, 7,6 milliárd dollárt (2160 milliárd forintot).