Második hétvégéjén is uralta az észak-amerikai mozikat a Marvel Kapitány

A női főszereplős szuperhősfilm két hét alatt 265 millió dollárt hozott az észak-amerikai piacon, globális bevétele pedig elérte a 760 millió dollárt. Így a Brie Larsson főszereplésével forgatott produkció immár minden idők 22. legnagyobb kasszasikere a képregényalapú filmek világában, felülmúlva olyan kasszasikerek élethossziglani bevételét, mint A Hangya és a Darázs, a Vasember 2, a Thor: Sötét világ vagy az Amerika Kapitány: A tél katonája. A premierfilmek közül a Csodapark című amerikai-spanyol animációs vígjáték, kalandfilm a második helyen végzett 16 millió dollárra becsült bevétellel, míg a Five Feet Apart című romantikus dráma két halálos betegségben szenvedő tinédzser szerelméről 13 millió dollárral a harmadik lett.



Míg ez utóbbi mindössze 7 millió dollárból készült, a Csodaparknak csak a legyártására 100 milliót költöttek, de a forgalmazók remélik, hogy az iskolai tavaszi szünetben megnő az érdeklődés az animációs vígjáték iránt. A negyedik hete vetített Így neveld a sárkányodat 3. a negyedik helyen végzett 9 millió dolláros bevétellel, míg Tyler Perry vígjátéka, az A Madea Family Funeral az ötödik helyen futott be 8 millió dollárral.