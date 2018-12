Második abszolút győztesét avatja a Honfoglaló a Duna Televízióban

Hétfő este végre kiderül, hogy ki lesz a Honfoglaló második abszolút győztese. A II. Szuperbajnokság döntőjének nyertese összesen 30 millió forintot vihet haza a népszerű online területhódító kvízjáték televíziós változatában.



Az energetikai mérnök Burján Bence, a biológus Homonnay Zalán, három gyermek édesapja és a politológus Rajnai Gergely, a Corvinus Egyetem tanára küzd a Honfoglaló II. Szuperbajnokságának döntőjében hétfőn este a Duna Televízió képernyőjén.



Az I. Szuperbajnokság óta eltelt félév játékosaiból számtalan izgalmas pillanatot, vártámadást, területfoglalást és védekezést követően állt össze ismét a legjobbak névsora, akik most egymással küzdhetnek meg a végső diadalért.



"Három nagyon méltó versenyző került be a döntőbe, bárki nyeri meg a 30 millió forintot, nagyon megérdemli. Zalánnak elképesztő tudása van, Bence az egyetlen olyan játékos, aki két adásban is legyőzött mindenkit a harmadik kör végére, Gergely pedig olyan tudással rendelkezik, hogy minden Szuperbajnokságban ott lenne az első háromban. Igazán izgalmas csata lesz!" - fejtette ki Szente Vajk, a Honfoglaló műsorvezetője.



Honfoglaló - ahol a tudás valóban hatalom! II. Szuperbajnokság döntő hétfőn 19.30-tól a Duna Televízió műsorán!