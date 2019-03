Márciusban sem kell elköszönni a jelmezektől - Három koncert, ahol beöltözve bulizhat

Nincs is jobb móka annál, mint amikor valaki korhű jelmezekben táncol a kedvenc slágereire.A 20. század utolsó harmadában, az USA-ban született meg a posztmodern irányzat. Nem csak gyönyörű épületeket, hanem például zenei újításokat, később magát a "Scott Bradlee's Postmodern Jukebox" megalakulását is köszönhetjük ennek az időszaknak.A márciusban ismét Budapestre látogató PJM koncert szervezői arra kérik a vendégeket, hogy amennyiben van rá módjuk, illetve szeretnék meglepni a fellépőket a '20 évek divatjának megfelelő öltözékben érkezzenek. Mert emlékezni jó!Ha még nem vette meg jegyét, tegye meg még ma, ne maradjon le a PMJ érzésről. A koncerten fotózkodjon Ön is a Danubius Music falnál.Szívecskés melegítőnadrág, flitteres cowboyegyenruha, csillogó holdjáró cipő, hajpánt. Ennél jobban össze sem lehetne foglalni a '70-es évek divatját, és persze az ABBA sztárjainak megjelenését.Március végén Budapestre és Győrbe is ellátogat a világ legjobb ABBA emlékkoncertje, a "THE SHOW: A TRIBUTE TO ABBA".A szervezők felhívást tettek közzé: arra kérik a legnagyobb rajongókat, hogy a koncertekre a '70-es évek divatjának megfelelő öltözékben érkezzenek, hogy így legyen teljes az időutazás mindenki számára a helyszínen. Mert emlékezni jó! Mi sose hagyjuk ABBA! ÖNÖK?A koncerten fotózkodjon Ön is a Danubius Music falnál.A történelemben először az eredeti Enigma hangok újra összeállnak, hogy a globális ENIGMA jelenség elképesztően gyönyörű zenéjét hozzák el számunkra – élőben és eredetiben.A szervezők arra kérik a márciusi budapesti koncert vendégeit, hogy a koncertekre a '90-es évek divatjának megfelelő öltözékben érkezzenek, hogy így legyen teljes az időutazás mindenki számára a helyszínen.Lapul még a szekrényében valahol egy színes susogós dzseki, egy bőr blézer, vagy egy térdnadrág? Ha talál az elfelejtett szekrényben a 90 évekből ruhákat, ne habozzon, öltözzön és jöjjön el az akkori divatnak megfelelően. Mert emlékezni jó! Mi ott leszünk, ÖNÖK?A koncerten fotózkodjon Ön is a Danubius Music falnál.