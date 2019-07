Már három hét múlva visszatér a Fear the Walking Dead

Nem kell sokat várnia a Fear the Walking Dead rajongóinak ezen a nyáron. Három héttel az ötödik évad első felének lezárása után már augusztus 12-én visszatér további nyolc résszel a sorozat. Magyarországon a világpremierrel egy időben, hajnali 3 órakor mutatja be az AMC a Fear the Walking Dead 5. évadának kilencedik részét, amelyet aznap este, főműsoridőben, 22 órától megismétel. 2020-ban pedig érkezik a sorozat hatodik évada.



Hétfőn este 22 órától még meg lehet tekinteni a Fear the Walking Dead ötödik évadának félévzáró nyolcadik epizódját az AMC-n, ezt követően nagyon rövid, mindössze háromhetes nyáriszünet következik. Magyar idő szerint ugyanis augusztus 12-én hajnali háromtól már folytatódik is a történet. Scott M. Gimple, a Fear the Walking executive producere bejelentette továbbá, hogy 2020-ban érkezik a sorozat hatodik évada, amelyet Magyarországon a továbbiakban is az AMC-n követhetnek majd a nézők.



Az AMC saját gyártású sorozatának executive producere az előbb említett Scott M. Gimple, továbbá Andrew Chambliss és Ian Goldberg showrunnerek, illetve Robert Kirkman, David Alpert, Gale Anne Hurd és Greg Nicotero. A főbb szerepeket Lennie James, Alycia Debnam-Carey, Colman Domingo, Danay Garcia, Garret Dillahunt, Maggie Grace, Jenna Elfman, Alexa Nisenson, Austin Amelio, Ruben Blades és Karen David játssza.



Fear the Walking Dead, 5. évad, 8. rész: július 22. hétfő, 22 óra, AMC



Fear the Walking Dead, 5. évad, 9. rész: augusztus 12. hétfő, hajnali 3 óra majd 22 óra, AMC