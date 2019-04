Már csak egy akadálya van, hogy a tinifiú feleségül vegye legjobb barátjának az anyját

Hosszú évek óta ismerik egymást, de csak nagyon lassan bontakozott ki furcsa szerelmük. Gabbard mindössze tizenegy éves volt, amikor videójátékoknak köszönhetően megismerkedett Brown fiával - írja a Bors A fiatal fiú akkor került közelebb a 39 éves háromgyerekes anyához, amikor elhatározták, hogy együtt lefogynak, és rendszeresen eljártak futni. Idő közben jobban megismerték egymást, és rájöttek, mennyire vonzódnak a másikhoz. Végül a fiú elég bátor volt, hogy elhívja randizni a legjobb barátja édesanyját, sőt azóta már vagy háromszázszor feltette neki a kérdést: hozzá megy-e feleségül?– Három gyermekem van, és nekem ők a legfontosabbak. Csakis azután mentem bele a kapcsolatba, hogy meggyőződtem arról, egyiküknek sincs kifogása ellene. Szerencsére mindnyájan nagyon szeretik őt, és azóta is legjobb barátok a nagy fiammal – mondta Brown.Az első lánykérésre egy családi kincskereső játék közben került sor, és azóta a fiú szinte naponta újra-és újra megkéri az asszony kezét, aki mindig igent mond neki. Már lázasan készülnek esküvőjükre is, ám Brown hivatalosan még nem vált el volt férjétől. De amint kimondja a bíróság, hogy tönkrement házasságának hivatalosan is vége, azonnal oltár elé állnak.