Májusban érkezik Sting legújabb best-of albuma

A május 24-én megjelenő My Songs hűen a régi felvételekhez, ugyanakkor modern hangzásvilággal ünnepli Sting illusztris zenei karrierjét. A Police 1977-es megalakulása óta, Stinget több mint 100 millió eladott lemezzel a háta mögött napjaink egyik legikonikusabb előadójaként tartják számon.



A lemezen olyan slágerek újragondolt változataival kedveskedik a rajongóinak, mint például az English Man In New York, a Shape Of My Heart, vagy a Roxanne.



A lemezen többek között Martin Kierszenbaum (Sting, Lady Gaga, Robyn) és Dave Audé (Bruno Mars, Selena Gomez) is közreműködik, a hangmérnök pedig Robert Orton volt (Lana Del Rey, Mumford & Sons).



Sting idén nyáron ismét visszatér Budapestre: július 2-án a Papp László Budapest Sportarénában lép fel.