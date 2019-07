Magyarok vezetésével készült utazást segítő applikáció vakok és gyengén látók számára

Vakok és gyengén látók számára fejlesztett utazást segítő applikációt egy magyarok által vezetett nemzetközi konzorcium.A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint az általuk vezetett -az úgynevezett VUK projekt (Visionless sUpporting frameworK - Látássérült embereket támogató keretrendszer) keretében a városi közlekedésben használható, háztól házig navigáló rendszert fejlesztett a vakoknak és a gyengén látóknak.A jelenleg létező megoldásokkal ellentétben, amelyek csak a kültéri közlekedésben segítik a vak és gyengénlátó embereket, olyan helyzeteket is számításba vettek, amikor a vak ember az utazása során ismeretlen beltéri egységeken is áthalad (pl. aluljáróban, vasútállomáson, buszmegállóban, stb.), valamint az olyan komplex helyzetekre is gondoltak, amikor például a vak ember útja során betér egy bevásárlóközpontba, vagy esetleg egy középületben akad teendője - írják a projekt ismertetőjében.A hanggal is vezérelhető navigációs és közlekedést segítő rendszer magyar, angol és német nyelven is működik. A mobil eszközökön is használható navigációs alkalmazást - amely a piaci bevezetés küszöbén áll - nyolc partner összefogásával hozták létre.A 2016-ban indult, 36 hónap alatt megvalósított projektet az uniós Horizont 2020 keretprogram AAL (Active and Assisted Living - Tevékeny és önálló életvitel) pályázati programjából, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal hazai forrásaiból finanszírozták.Az Európai Bizottság által 2008-ban kezdeményezett AAL-program célja, hogy innovatív infokommunikációs technológiai megoldások szülessenek az idős emberek életminőségének javításáért. Az AAL-pályázatokhoz a kezdeményezésben részt vevő tagállamok társfinanszírozást vállalnak, erre Magyarország a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból évente mintegy 150 millió forintot biztosít. 2014 óta 13 nemzetközi projektben 24 magyar partner működött vagy működik közre sikeresen.A Vakok Európai Szövetsége szerint Európában nagyjából 30 millióan vannak a látásukban valamilyen szinten korlátozott emberek. Az öregedő társadalmak miatt egyre nagyobb részük - jelenleg csaknem 70 százalékuk - a hatvan év feletti korosztályhoz tartozik; számukra az olyan hétköznapi tevékenység is kihívást jelent, mint az utazás.