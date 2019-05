Magyar filmsiker Rómában: telt ház előtt mutatták be a Piedone nyomábant - fotók

Credit: Várhelyi Klára

Telt ház előtt mutatták be a Római Magyar Akadémián a Piedone nyomában című magyar portréfilmet, amelyet Király Levente rendezett. Az olasz fővárosban tartott filmbemutatóra több városból, köztük Nápolyból, Bud Spencer szülővárosából is érkeztek látogatók. Köztük egy idős úr, aki a 70-es években maga is ott volt a Piedone filmek forgatásán Nápolyban."Kis gyerekként nagyon kíváncsi voltam Bud Spencerre. Magával ragadó személyiség volt. Néztem, hogyan forgat, lestem minden mozdulatát. Emlékszem mindig óriási tömeg gyűlt össze a forgatások helyszínein, amelyek akkoriban teljesen nyilvánosak voltak." Az idős úr azt is elárulta, hogy Bud Spencer nevét nápolyi dialektusban "cs" betűvel ejtik a mai napig.A csütörtöki római premieren jelen volt a Pedersoli család, azaz Bud Spencer három gyermeke, Cristiana, Diamante és Giuseppe, valamint özvegye Maria Pedersoli is."A film láttán ébredtem rá arra, hogy micsoda szeretet övezi férjem emlékét. Nem sírok már. Az élet tovább folyik, de nem Bud nélkül. Régen, amikor nem volt otthon velünk, akkor is mindig velünk volt. Még ma sem fogtam fel, hogy ő már nincs közöttünk. Sokszor úgy érzem csöndbe kell maradni, mert éppen alszik bent a szobában" - mondta Maria Pedersoli.Bud Spencer lánya, Cristiana Pedersoli édesapja eddig sohasem hallott bűvésztrükkjeiről mesélt a filmbemutatót követően."Ez az útkövetés, amit a filmben láttunk, tökéletes felidézése volt apám életének, talán az egyetlen ami kimaradt, azok az emlékek, amelyeket csak mi, pici gyerekekként élhettünk meg édesapánkkal együtt. Olyan játékok, bűvészkedések, varázslatok és trükkök, amelyeket apukánk játszott mindig velünk."A bemutatóra eljött Carlo Pedersoli egykori úszó és vízilabdázó társa Fofó Buonocore, aki együtt játszott vele az 1952-es Helsinki és az 1956-os Melbourne-i olimpián.Az ünnepélyes díszbemutatón a családtagok és Carlo egykori sportolótársai mellett jelen voltak azok a filmrendezők is, akik Bud Spencer utolsó aktív évtizedének filmjeit rendezték. Tiszteletüket tették Bud Spencer színészkollégái az És megint dühbe kövünkből, a Piedone filmekből, a Banános Joe-ból, a Kincs ami nincs-ből és jó néhány további kultikus filmből."Ezzel a filmmel egy csodálatos összeállítást kaptunk Bud Spencerről. Az életéről nagyon sok olyan részletet tudhattunk meg, amelyet én magam sem ismertem. Ez furcsának is tűnhet, hiszen nagyon sokat dolgoztam vele együtt, de nem volt olyan szerencsém, hogy a privát életének minden részletét ismerhessem" - fogalmazott Sal Borgese, aki Anulut játszotta a Kincs ami nincs című filmben.A Piedone nyomában című magyar portréfilmet Milánóban, Genovában, Bolognában, Nápolyban és Szicílián is vetíteni fogják.