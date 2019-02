Magyar filmesek a 69. Berlinálén

Csütörtökön kezdődik az év első A-kategóriás nemzetközi filmfesztiválja Berlinben.Két magyar animáció világpremierje, Buda Flóra Anna diplomafilmje és Tóth Luca legújabb alkotása indul a rövidfilm versenyben, Mészáros Márta Arany Medve-díjas Örökbefogadás-a (1975) a Berlinale Classics-ban felújítva és Tarr Béla legendás Sátántangó-ja (1994) is felújítva a Berlinale Fórum programjában lesz újra műsoron. Tasnádi Zsófia látványtervező a Berlinale Talents rendezvénysorozaton vesz részt.A Berlinale rövidfilmversenyében lesz először látható Buda Flóra Anna Entropia című diplomafilmje, mely három párhuzamosan létező univerzum működését mutatja be. Buda Flóra Anna 2018-ban diplomázott a MOME Animáció tanszékén Entropia című tízperces rövidfilmjével, melynek forgatókönyvét is jegyzi. Az animáció a Filmalap támogatásával a MOME produkciójában készült, producere Fülöp József.Tóth Luca (Superbia) legújabb animációja is az A-kategóriás fesztivál rövidfilm válogatásában versenyez. A 19 perces Lidérc úr történetében egy fiatal férfi mellkasröntgenén egy aprócska személy sziluettje rajzolódik ki. Vajon ki ez a parányi lény és milyen változást hoz magával, miután világra jön a férfi testéből?A Lidérc úr a magyar Boddah stúdió és a francia Sacrebleu koprodukciójában készült, producerei Lukács Péter Benjámin, Osváth Gábor és Ron Dyens.A 69. Berlinale felújított klasszikusokat felvonultató válogatásában Mészáros Márta világhírű filmjét, az Örökbefogadás-t tűzik műsorra február 12-én. A filmért Mészáros Márta 1975-ben – első női rendezőként és első magyar résztvevőként – vehette át a Berlinale fődíját, az Arany Medvét. A finoman árnyalt női portréban Berek Katalin magányos gyári munkásnőt alakít, aki hiába szeretne nős szerelmétől gyereket. Az Örökbefogadás teljeskörű, 4K felbontású restaurálása a Filmalap tízéves digitális filmrestaurálási programjának keretében, a Filmarchívum szakmai irányításával készült a Magyar Filmlaborban. Collegium Hungaricum Berlin február 13-án Mészáros Márta tiszteletére programot szervez, ahol levetítik a Cannes-ban díjazott Napló gyermekeimnek-et és az Ők ketten-t is. A vetítéseket követően beszélgetés lesz Mészáros Mártával, melyen Hanna Schygulla színésznő is részt vesz.Tarr Béla 1994-ben készült világhírű filmjét, a felújított Sátántangó -t a közönség Berlinale Fórum programjában láthatja először, ahol 25 évvel ezelőtt elsöprő sikert aratott. A Krasznahorkai László regénye alapján készült 450 perces, fekete-fehér alkotást világszerte a legfontosabb filmek között tartják számon. A Sátántangó digitális felújítását 4K felbontásban a Los Angeles-i Arbelos forgalmazó, filmrestauráló cég és a Filmalap igazgatóságaként működő Magyar Filmlabor készítette.A legifjabb filmesek számára rendezett Berlinale Talents programban idén Tasnádi Zsófia látványtervező vesz részt Magyarországról.Bővebb információ: https://www.berlinale.de