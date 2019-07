Magyar filmes is bekerülhet az Oscar-díjakat odaítélő filmakadémia tagjai közé

Lady Gaga, Tom Holland és Adele is meghívást kapott az amerikai filmakadémiába. Az Oscar-díjakat odaítélő testület idén további több mint 800 tagot vesz fel soraiba.



Az Amerikai Filmtudományi és Filmművészeti Akadémia (AMPAS) az utóbbi években jelentősen megnövelte tagságának létszámát, hogy a szervezet minél sokszínűbbé, befogadóbbá és globálisabbá váljon. Ennek megfelelően idén újabb 842 tagot invitáltak a szervezetbe. Az 59 országból meghívott új tagok fele nő, 29 százaléka színes bőrű - közölte a filmakadémia.



Az AMPAS 17 ágazatába érkező új tagokkal a testületben a nők aránya 32 százalék lett. 2015-ben, amikor a filmakadémia intenzív bővítése elkezdődött, még 25 százalék volt ez az arány. A színes tagok száma megduplázódott az említett időszak alatt: 2015-ben 8 százalék volt, idén pedig már 16 százalék a nem fehér tagság.



A filmakadémia létszáma tavaly 928 új taggal nőtt. Ezt a rekordot idén nem döntötték meg, de az idei tagfelvétel is a legjelentősebbek közé tartozik a 92 éves testület életében. A teljes tagság létszáma már meghaladja a kilencezret.



Az újonnan meghívottak között szerepel a filmakadémia honlapján közzétett lista szerint Enyedi Ildikó Testről és lélekről című Oscar-jelölt filmjének vágója, Szalai Károly is. A színészek és zenészek közül meghívást kapott Winston Duke, Elisabeth Moss, Letitia Wright, Claire Foy, Sterling K. Brown, Tom Holland, Gemma Chan, Will Poulter, Lady Gaga és Adele is.



A rendezők közé kapott meghívást mások mellett Jonathan M. Chu (Crazy Rich Asians), Phil Lord, Christopher Miller (Pókember - Irány a Pókverzum), Nisha Ganatra (Late Night), Liza Johnson (Elvis & Nixon) és Jon Baird (Stan & Ollie).



A filmes vezetők közül Cathleen Taff, a Disney nemzetközi forgalmazási elnöke, Julie Rapaport, Amazon Stúdió filmes társigazgatója és a Disney hamarosan induló streaming szolgáltatásának programigazgatója, Matt Brodlie ugyancsak az új tagok között van.



Az Oscar-díjak átadását jövőre február 9-én rendezik meg Hollywoodban.