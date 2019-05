Magyar énekesek nőttek fel a legendás Unplugged-on

30 éve ajándékoz meg minket felejthetetlen pillanatokkal az MTV Unplugged! A kerek évfordulót ünneplő, ikonikus zenei műsor tiszteletére egy egész hétvégén át válogatással jelentkezik a magyar MTV és a legemlékezetesebb adásokat sugározza. A születésnap kapcsán a csatorna megkérdezte a magyar zenei élet néhány népszerű alakját, ők milyen pillanatokat köszönhetnek a születésnapos Unpluggednak.A 30 éves, mára legendássá vált MTV Unplugged című sorozat minden epizódját a hagyományokhoz híven más-más zenei előadó vezeti, aki egy másik zenei legendával, szólistával vagy együttessel beszélget, majd az interjúalanyok eljátsszák egy-egy dalukat akusztikus hangszereken. Az évforduló tiszteletére a magyar MTV a legnépszerűbb és legemlékezetesebb adásokból válogat. Május 11-én és 12-én olyan nagyságokkal találkozhatunk ismét, mint a Nirvana, Biffy Clyro, a Placebo, a R.E.M., az A-ha vagy éppen Shawn Mendes. A Nirvana epizóddal egyben Kurt Cobain 25 évvel ezelőtti haláláról is megemlékezik a népszerű magyar zenecsatorna.– A '94-es az egyik legkedvesebb karácsonyi emlékem – kezdi történetét Marsalkó Dávid. – 10 éves voltam és anyukám a Nirvana - MTV Unplugged CD-t kapta ajándékba apukámtól. Utána egész este azt hallgattuk együtt, a mai napig ez az egyik legerősebb zenei emlékem.A nosztalgiát Lábas Viki, a Margaret Island énekenője folytatja.– Az első MTV-hez köthető emlékem kiskoromból a Nirvana legendás Unplugged koncertje volt, nagyon erősen megmaradt bennem. A mai napig inspiráló számomra különböző előadók akusztikus feldolgozásait hallgatni! – idézi fel Viki, akinek minden szavát megerősíti a zenekar másik frontembere, Törőcsik Kristóf.Papp Szabit az kerek évforduló egy kis filozofálásra ösztönzi.– Az unplugged, mint hangzás, mint hangszerelés érdekes tükörkép minden zenekarnak! Más értelmet nyernek a szövegek, ilyenkor legalább lehet hallani a szöveget nem úgy, mint egy szaftos klubbulin – teszi hozzá nevetve a Supernem frontember. – Elvezet játszani és hallgatni is egy rég megszokott dalt kifordítva! Kicsit úgy érzi magát az ember, mintha tudna zenélni, az akusztikus hangszerek közelebb hozzák a zenét!Az ünneplők sorát a quimby-s Balanyi Szilárd zárja.– Már gyerekkoromban is csüngtem az Unplugged műsorokon. George Michael, Bryan Adams, The Corrs, Duran Duran... Imádtam őket és a mai napig követem, az A-HA Unpluggedba pont tegnap éjjel lestem bele. Stílustól függetlenül megnéztem mindet, amit csak alkalmam volt, figyeltem a hangszereket, játékmódokat. Óriási kedvencem volt Elton John koncertje, sok dolgot ellestem tőle.