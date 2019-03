Magyar designer alkotta meg a legszebb késélezőt

Botos Balázs designer legkedvesebb alapanyaga a porcelán, az egyik legpraktikusabb és legegyszerűbb tárgyát, a konyhai késélezőt is ebből alkotta meg: vidám színének és letisztult formájának köszönhetően ez a tárgy nem kényszerül arra, hogy a konyhaszekrény mélyén rejtegessük."Célom, hogy mások szívéhez is közel álló tárgyakat hozzak létre amellett, hogy a funkció is egy fontos részét képezi a tervezési folyamatomnak. Nemcsak szép, szerethető, de használható tárgyakat tervezek. Van bennük egy-két szokatlan csavar is néha, amivel a felfedezés élményét is átélhetjük" - mondja a tervező.Forrás: ​marieclaire.hu