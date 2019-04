Madonna újabb nagy dobása - Egyszerre 180 országban debütál a popdíva új dala

A lemez koncepciója Lisszabonban született. Itt megtaláltam azt a törzsi szellemet és azokat a varázslatos zenészeket, akik megerősítették a hitemet abban, hogy a világ két legtávolabbi pontján is kapcsolódhatunk egymáshoz a zene segítségével"

Madame X – sejtelmes alteregóit is megmutatja Madonna legújabb lemezén

A dalt ITT lehet meghallgatni

Emlékszem, gyerekként hatalmas szótárakkal a kezemben mászkáltam a strandra. Még nem volt internet, így szóról szóra fordítottam magyarra Madonna nyolcvanasévek-beli dalait, majd bekeretezve a falamra szegeztem őket"

A június 14-én megjelenő albumon 15 vadonatúj dal szerepel, melyeket Portugália, valamint az énekesnő latin zene iránti, nem múló rajongása inspirált – ennek bizonyítéka az is, hogy a Madame X-en nemcsak angolul, de spanyolul és portugálul is énekel.– mondja az énekesnő.A felvételek csaknem 18 hónapig készültek, Portugáliában, Londonban, New Yorkban és Los Angelesben. Madonna állandó producere, Mirwais mellett Diplo is dolgozott a lemezen, melyen a Latin Grammy-díjas Maluma, valamint Anitta, Swae Lee, és Quavo (Migos) is közeműködik vendégelőadóként.Az első kislemez, a Malumával közös Medellín már minden digitális platformon elérhető. A dalhoz készült videoklip premierje április 24-én 22:00-kor lesz az MTV-n; ennek alkalmából pedig egy exkluzív eseményt is szerveznek Londonban, ahol Madonna nem csak az album előkészületeiről mesél majd, hanem a rajongók is élőben tehetnek fel neki kérdéseket.Április 24-én az MTV-s Sway Calloway és a brit DJ Trevor Nelson lesz a házigazdája annak a 30 perces LIVE beszélgetésének Madonnával, ahol a popdíva „Medellín" című klipjének világpremierjére is sor kerül. Az élő beszélgetéshez Madonna társelőadója, Maluma is csatlakozik majd Miamiból, illetve kapcsolják New Yorkot, Milánót és São Paulot is. Az eseményt magyar idő szerint 22:00-kor sugározza az MTV élőben, a magyar nézőket pedig Steiner Kristóf képviseli a londoni stúdióban.Madonna Malumával karöltve egyedülálló módon mutatja be „Medellín" című új dalát és annak videoklipjét egy világszerte közvetített MTV-s zenei rendezvényen, ahol a brit DJ Trevor Nelsonnal fog majd élőben beszélgetni az új albumáról és a transzcendens karrierje mögött álló kreatív erőkről.A rendezvény alatt ugyanúgy műholdon keresztül fogadja a kérdéseket New Yorkból Sway Callowaytől és az ottani rajongóitól, illetve a további MTV-s házigazdáktól Milánóból és São Pauloból.Az új dalban közreműködő latin szupersztár, Maluma is bekapcsolódik majd a beszélgetésbe Miamiból. A londoni stúdióban a magyar rajongókat Steiner Kristóf képviseli.– avat be emlékeibe Steiner Kristóf.„Hosszú idő telt el azóta, hogy 5 fonttal a zsebemben megérkeztem Londonba a Drowned World turnéra, és a show után a Sohoban aludtam, egy utcaszegletben. Hihetetlen, hogy most az MTV Hungary tudósítójaként utazhatok Londonba szerelmemmel, Nimrod Dagannal, aki az izraeli MTV-nek készít majd videókat a zártkörű találkozóról."A 30 perces, különleges esemény az MTV digitális platformjain és csatornáin közel 180 országban debütál majd élőben. Madonna új klipjének rövid előzetese itt tekinthető meg.