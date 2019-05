Madonna aláírta a szerződését, így már felléphet az Eurovíziós Dalfesztiválon

Madonna aláírta az Eurovíziós Dalfesztiválon való fellépéséről szóló szerződést, így már szerepelhet a fesztivál szombati fináléjának szünetében - számolt be róla csütörtökön The Jerusalem Post.



Madonna fellépését a népszerű műsorban áprilisban jelentették be menedzserei, ám az Eurovíziós Dalfesztivált szervező Európai Műsorszolgáltatók Szövetségének (EBU) egyik vezetője, Jon Ola Sand még a napokban is arról beszélt, hogy az énekesnőnek nincs aláírt szerződése az EBU-val, és amíg ez nem jön létre, addig nem léphet fel a fesztivál színpadán.



Az izraeli média szerint azonban az akadály elhárult, a szerződést aláírták.



A Tel-Avivban tartózkodó Madonna különleges biztonsági intézkedések mellett próbál a szombati előadásra. Az énekesnő 135 fős stábbal érkezett és mintegy 30 tonnányi felszerelést hozott magával a fellépésre. Csapatában van 25 professzionális táncos és 40 háttérénekes, akik műsorában szerepelnek, vele érkezett a műsorának rendezője, koreográfusa és több animátor.



Az Eurovíziós Dalfesztivál fináléjának színpadán Madonna műsorához különleges színpadképet építenek fel 70 lépcsővel és egy felvonóval - írták a helyi híradások.