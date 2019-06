Ma nyitja meg kapuit a Balaton Fesztivál

Harmadszor rendezik meg a Balaton Fesztivált Balatonkenesén csütörtöktől vasárnapig tematikus zenei koncertekkel valamint gasztronómiai és családi programokkal - közölték a szervezők az MTI-vel.A fesztiválteret balatoni élményparkkal, valamint ízek és mesterségek utcájával bővítették ki - ahol vegán ételeket is kóstolhatnak az érdeklődők -, valamint a Balaton-parti város főbb tereire is szerveznek programokat a hétvégén.A gyerekszínpadon a Kiskalász Zenekart, a Hahó együttest és a Varnyú Country gyerekzenekart is hallhatja a közönség, rajtuk kívül tánccsoportok, mesék valamint bábszínházi előadás is színesítik a rendezvényt.A fesztiválon kialakított családi játékparkban a gyerekek megismerhetik a Balaton élővilágát és különleges helyeit fa- valamint dongajátékokkal, emellett öko-kézműves foglalkozás, mezítlábas ösvény, labirintus, kúszó-mászó terasz illetve balatoni ügyességi játékok is várják az érdeklődőket.Tartanak sportbemutatókat is Gulyás Péter és Zsigmond György korábbi válogatott kézilabdázók valamint Erdei Zsolt világbajnok magyar félnehézsúlyú profi ökölvívó vezetésével és a Pannon Egyetem is megjelenik a kiállítók közt.Csütörtök este magyar DJ-k - Aaron Wise, Antonyo, Lauer és Hamvai PG - pénteken rockosabb vonalat képvisel majd az LGT emlékzenekar, a Lord és az EDDA slágereket játszó Zártosztály.A szombati nap a retro jegyében telik, ahol fellép a Kozmix, Betty Love, az Ufo zenekar, az Ámokfutók és DJ Náksi is, vasárnap pedig a rock and roll áll a középpontban a That's Right Baby, a Ricky and the Drunken Sailors, és a Mystery Gang rockabilly zenekarokkal.A részletes programért kattintson