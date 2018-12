Ma lett 85 éves Akihito japán császár, az egyetlen császárként regnáló államfő

Hirohito és a fiatal Akihito. Kép: The Japan Times

1952. november 10-én lett hivatalosan trónörökös

Akihito és Micsiko Soda. kép: BBC

Japánban a császárnak nincs politikai szerepe, de az állam jelképének tekintik

Tokióban jött a világra a magát Amateraszu napistennőtől eredeztető japán császári családban, az akkor még élő istenként tisztelt Hirohito császár elsőszülött fiaként. Az évezredes hagyományoknak megfelelően hároméves korában elválasztották szüleitől, és császárnak megfelelő neveltetésben részesítették.A szokásoktól eltérően azonban közönséges halandókkal járt egy iskolába, sőt a második világháború alatt még evakuálták is osztálytársaival együtt. A háborús vereség Japán és a császári család életét is gyökeresen megváltoztatta: 1945-ben Hirohito (amerikai nyomásra) lemondott isteni eredetéről, s uralkodói jogait teljes egészében a parlamentre ruházta.Akihito 1952. november 10-én lett hivatalosan trónörökös, 1953-ban már ő képviselte apját II. Erzsébet brit királynő koronázásán. A japán arisztokrácia által látogatott tokiói Gakusuin Egyetem politikai és gazdasági fakultásán különleges hallgatóként folytatott tanulmányait 1956-ban fejezte be. Akihito szereti a zenét és a költészetet, verseket írt, szenvedélyes teniszjátékos és lovas volt, érdeklik a természettudományok, ő maga halbiológiai kutatásokkal foglalkozott.Teniszezés közben ismerte meg a nála egy évvel fiatalabb Micsiko Sodát, egy nagyiparos lányát, akit 1959. április 10-én feleségül vett.Ezzel először került be közrendű a két és fél ezer éves császári dinasztiába, a Japánban csak "az évszázad esküvőjeként" emlegetett nász a monarchia modernizálódását és demokratizálódását jelképezte. A házaspár több téren is szakított a hagyományokkal: nem váltak meg gyermekeiktől, két fiukat (Naruhito és Akisino) és egy lányukat (Szajako) otthon nevelték. Akihito tartotta a kapcsolatot régi iskolatársaival, Micsiko pedig még konyhát is berendezett lakásukban, holott addig az arisztokrata japán hölgyeket a tűzhely és az edények közelébe sem engedték.Akihito apja betegsége miatt 1988-tól ideiglenesen már ellátta az államfői teendőket, majd Hirohito 1989. január 7-i halála után követte őt a trónon, koronázására 1990. november 12-én került sor. A Krizantém trón 125. császára már nem istenként, csupán egyszerű emberként vette át a hatalmat, uralkodásával elkezdődött a Heiszei, a "teljes béke megvalósításának" korszaka. Akihito azon fáradozik, hogy begyógyítsa az apja nevében Ázsiában folytatott japán hódító háború okozta sebeket, és segítsen közelebb vinni a monarchiát az egyszerű állampolgárokhoz. A 2011. március 11-i tragikus földrengés után az idős uralkodópár hét hétig járta a túlélők menhelyeit, a császár pedig szokatlan módon televíziós beszédben fordult a japán nemzethez.Japánban a császárnak nincs politikai szerepe, de az állam jelképének tekintik, ezért számos protokolláris kötelezettsége van: őrködik a palotában zajló rituálék felett, fogadja a magas rangú külföldi vendégeket, beiktatja a kormányokat, látogatásokat tesz bel- és külföldön. Ez utóbbinak alig több mint négy évtizedes múltja van a császárság történetében, elsőként Hirohito császár vizitált külföldön, amikor 1971-ben Európában járt.Akihito 1992 őszén Kínában tett történelmi látogatást, amelynek során első ízben foglalt állást az 1931-ben Kína ellen indított japán háború korszakáról. Beszédében - szokatlan módon - eltért a japán külügyminisztérium által jóváhagyott változattól: a hivatalos "a két ország kapcsolatának hosszú történelmében volt egy sajnálatos időszak is" mondatot személyes hangú módosítással egészítette ki:

Japán súlyos fájdalmakat okozott a kínai népnek. Őszintén sajnálom.

Akihito 1998-ban találkozott a brit királynővel

A császár egészsége már nem a régi



A császár egészsége az utóbbi másfél évtizedben megrendült: 2003 januárjában prosztatarákkal műtötték, 2008 decemberében gyomorvérzése volt, 2012 februárjában sikeres szívkoszorúér-áthidaló (bypass) műtétet hajtottak rajta végre. Egészsége és magas kora miatt egyre inkább nyomasztották az uralkodással járó kötelezettségek, ezért fontolgatni kezdte lemondását. Ezt azonban a második világháború után elfogadott alkotmány nem tette lehetővé, így a parlamentnek kellett törvényt alkotnia. A 2017 nyarán elfogadott jogszabályt kifejezetten Akihitóra írták, hogy a jövendő uralkodók ne követhessék könnyen példáját. A császár 2019. április 30-án mond le a Krizantém trónról, amelyen május 1-jétől fia, Naruhito koronaherceg követi. Japán császár lemondására az elmúlt kétszáz évben nem volt példa, legutóbb 1817-ben Kókaku császár (az összes őt követő japán császár egyenes ágú őse) mondott le a fia javára.

Egy évvel később, 1993-ban második japán császárként lépett Európa földjére, útja során Olaszországot, Belgiumot és Németországot kereste fel. Ő volt az első japán császár, aki 2002 júliusában Magyarországra látogatott. Az elmúlt néhány évben már ritkán vállalkozik külföldi utakra, 2012-ben részt vett a II. Erzsébet brit királynő trónra lépésének 60. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségeken, legutóbb, 2017 elején Vietnamban járt.A császár születésnapja hagyományosan nemzeti ünnep Japánban, ezen a napon a császári palotát is kinyitják a nagyközönség előtt. A lemondás hírére tavaly ebből az alkalomból minden korábbinál több, 46 ezer alattvaló rótta le tiszteletét a császár előtt, akinek idei utolsó hivatalos születésnapjára még nagyobb tömeget várnak.