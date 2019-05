M2 gyermeknap lesz a Csodák Palotájában

Színes programokkal várják a kicsiket az M2 gyerekcsatorna műsorvezetői gyermeknap alkalmából a Csodák Palotájában (CsoPa)május 26-án.



A Csodák Palotájával közösen szervezett rendezvényen az M2 gyerekcsatorna műsorai: az M2 Matricák és a Hetedhét kaland szereplői, az egyes rovatok állandó karakterei is ott lesznek - mondta el Koltai Bori műsorvezető az M1 aktuális csatorna keddi műsorában.



A gyermeknapi program házigazdái a M2 gyerekcsatorna műsorvezetői lesznek, akik egy-egy játékba is szívesen beszállnak a látogatókkal. A rendezvényen lesznek vetélkedők, pontgyűjtő játék is.



A gyermeknapra a CsoPa és az M2 Matricák fizikusai közös tudományos előadásokkal, kísérletekkel készülnek, az M2 Varázsdoki egészségügyi témában tart előadásokat a gyerekeknek, Tibus bohóc pedig 11 órától zenés előadással várja kis közönségét. A Csopa vendége lesz Süsü és TV Maci is és a Maci pecót is be lehet majd járni - sorolta a programokat a műsorvezető.



Mizda Katalin, a Csodák Palotája Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója elmondta: vasárnap az intézmény csaknem összes, mintegy 250 interaktív játéka várja a látogatókat, akik megtapasztalhatják azt is, hogyan lehet biliárdot játszani lábbal és focilabdával vagy a buborékok különleges világába is betekintést nyerhetnek.