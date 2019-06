Londonból érkezett a legújabb magyar jazz-soul tehetség. Haraszti Ádám a londoni Institute of Contemporary Music Performanszban tanult, ahol 2016 nyarán szerezte diplomáját.Idén jelenik meg első lemezével Let it Flow címen, amelyen a sokunk által ismert Irie Maffia egyik frontembere Sena Dagadu is közreműködik egy dal erejéig.Ehhez a dalhoz egy klippet is készítettek a fiúk, amelyben láthatjuk, hogyan vizionálják magukat a kulisszák mögé.A videoklip stílusát zeneileg a 90-es évek neo - soul meghatározó korszaka inspirálta.A lemez egyébként túlmutat ezen az egy dekádon és a jazz korszak több fontos momentumából kaphatunk betekintést, kicsit Bob Berg, kicsit Robert Glasper, Richard Bona, néhol óvatos népzenei dallamvilággal fűszerezve, majd arcon csap… Nem unod meg! Egyébként meg tökéletesen működik egy laza nyári estén a teraszunkon, a hifit finoman az ablak felé fordítva hallgatván.A Hap megírta 2019 jazz lemezét, mindezt úgy, hogy szakmailag és a csupán a jazz zenét élvezni vágyóknak a javára is megtartotta az egyensúlyt. Nagyon finom húzással kísérve válik szólistává a dobosuk a lemezen, aki végig diktálja a zenét.